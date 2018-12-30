سوءاستفاده از الکسا به سبک دانش آموز ۶ ساله!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، یک مادر اهل ایالت نیوجرسی آمریکا هفته گذشته متوجه شد که پسر شش ساله اش به طور مداوم دور و بر بلندگوی الکسا حضور دارد و به همین علت نسبت به این موضوع حساس شد.

سرانجام بررسی های وی نشان داد که این دانش آموز برای انجام تکالیف ریاضی خود از این بلندگو سوءاستفاده می کند و با طرح پرسش های طرح شده توسط معلم خود جواب آنها را از الکسا دریافت می کند.

این مادر یک ویدئوی کوتاه ۱۱ ثانیه ای هم از شیطنت فرزند شش ساله اش در اینترنت منتشر کرده است. در این ویدئو کودک از الکسا می پرسد که ۵ منهای سه چقدر می شود؟ و الکسا نیز به او جواب می دهد.

به گفته این مادر آنها تنها یک هفته قبل بلندگوی الکسا را خریداری کرده اند. اما طی همین مدت کوتاه کودک شش ساله آنها نحوه استفاده از آن را آموخته است و به طور مرتب برای فرار از انجام تکالیف مدرسه از دستگاه یادشده سوءاستفاده کرده است.

کارشناسان معتقدند والدین باید مراقب نحوه استفاده فرزندان خود از دستگاه های هوشمند باشند و اجازه ندهند از آنها برای انجام تکالیف درسی سوءاستفاده شود.