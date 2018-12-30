حفظ اتحاد و همدلی با تبعیت از ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی امام جمعه موقت بوشهر صبح یکشنبه در آیین بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی در حسینیه ثارالله گناوه اظهار داشت: انسان دارای بصیرت در مواضع و جامعه‌ای که شبهه ایجاد و فتنه‌ها برپا می‌شود راه خود و مسیر حق و باطل و صحیح را به درستی تشخیص می‌دهد.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: بصیرت علم و معنویت نیست بلکه علم و معنویت مقدمه بصیرت هستند.

وی با اشاره به روایاتی پیرامون بصیرت انسان گفت: کسی که بدون بصیرت عمل می‌کند مانند کسی است که در غیر راه سیر و در راه های انحرافی قدم برمی دارد و به مقصد نمی رسد وراه را طولانی می‌کند.

دشتی گفت: انسان‌های عالم و با معنویت زیادی وجود دارند ولی ممکن است بصیر نباشند و لذا بصیرت بالاتر از اینها است.

وی با اشاره به سخنانی از امیرالمومنین پیرامون بصیرت گفت: برخی از خواص مثل ابوموسی اشعری در حالی که عالم بود و علم دین هم داشت ولی بصیر نبود و در آن زمان با امیرالمومنین (ع) همراهی نکردند.

امام جمعه موقت بوشهر بیان کرد: شناخت و آگاهی و حفظ مبانی دینی و معنویت و تقوا از الزامات اولیه بصیرت است ولی به تنهایی مساوی با بصیرت نیستند بلکه بصیرت دارای الزاماتی است که باید شناخته شوند.

وی گفت: فتنه‌هایی که امروزه پیدا می‌شود و درصدد است تا پایه‌های نظام اسلامی را متزلزل کند معناهای دیگری از دین است و برخی دین شناس نیستند لذا دین شناسی از مقدمات بصیرت است.

دشتی اظهار داشت: بصیر می‌تواند خط صحیح را تشخیص دهد و بسیاری از خواص نیز که در خط فتنه ها قرار می گیرند معناهای دینی را به خوبی درک نکرده‌اند.

وی گفت: اگر نظام اسلامی بخواهد با همان قوت و قدرت اولیه خود به پیش رود باید نظام ارزشی آن محفوظ بماند.

امام جمعه موقت بوشهر بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی که در حال تبدیل شدن به الگویی جهانی است مبنا و تداوم اقتدار و قوت آن مبتنی بر ارزش های دینی است و باید محفوظ و مورد توجه جدی قرار گیرد و همه ما باید در این راستا حرکت کنیم.

دشتی با اشاره به اینکه به تعبیر رهبری اگر در این برهه بابصیرت عمل کنیم باید بدانیم جنگ و مبارزه فرهنگی و اقتصادی دشمن وجود دارد گفت: امروز قرارگاه جنگ اقتصادی علیه نظام اسلامی در وزارت خزانه داری آمریکا مستقر شده و دشمن هیچ گاه دست از دشمنی خود با نظام مقدس اسلامی نکشیده است.

وی گفت: اخلاق و تقوا مهمترین بحثی که در مورد بصیرت وجود دارد که متاسفانه امروز جامعه ما دچار بداخلاقی ها است.

امام جمعه موقت بوشهر اضافه کرد: امروزه بحث‌های ضداخلاقی و دینی به عنوان یک حرکت سازماندهی شده به وجود آمده که تحت تاثیر ارزش‌های غربی است و در مقابل مبانی و ارزش‌های نظام و اسلام قرار گرفته است و اگر اخلاق و معنویت حاکم نباشد سیاست به ضدیت با ارزش ها و دین مبدل می‌شود.

دشتی خاطرنشان کرد: مهمتر از علم و تقوا در بصیرت، شناخت دشمن و دشمن شناسی است و امروز یکی از نقشه های زیرکانه دشمن این است که دشمن از جایگاه دشمنی خود در دید مردم خارج شود و متاسفانه برخی افراد ناآگاه به این امر کمک می کنند.

وی گفت: باید دانست که دشمن واقعا دشمن است و همواره دشمنی می کند و کسانی که این تفکر را القاء و ابراز می‌کنند که با دیپلماسی و مذاکره می توان بر دشمن و جامعه جهانی غلبه کرد در اشتباهند بلکه این پشتوانه قدرتمند موشکی و نظامی و مواضع استراتژیک کشورمان در مناطق مختلف و قدرت شهدای مدافع حرم است که کشورهای غربی را پشت میز مذاکره آورده است.

وی پیرامون فتنه ۸۸ با اشاره به اهمیت یادآوری و بزرگداشت حماسه بزرگ ۹ دی اظهار داشت: حضور مردمی در حماسه ۹ دی در مقابله با فتنه دشمنان حضوری آگاهانه و بابصیرت بود.

وی گفت: اگر در مسائل سیاسی اختلافی هم وجود داشته باشد وقتی اصل نظام و ارزش های دینی در خطر بیافتد همه به میدان می آیند و لذا ۹ دی به گروه و جناح خاصی تعلق نداشت.

امام جمعه موقت بوشهر یادآور شد: فتنه ۸۸ درگیری و سوء تفاهم بین دو کاندید که برخی ها با کوته بینی به آن معتقدند نبود بلکه هدف فتنه گران و دشمنان که از سالیان قبل وبه تعبیر رهبری حداقل از ۱۰ سال پیش تر برنامه ریزی شده بود تهدید و متحول کردن و به تسخیر در آوردن و ضربه به نظام و ایران بود که در ۹ دی ۸۸ با درایت رهبرمعظم انقلاب و بصیرت مردم نقشه های شوم آنان برملا و خنثی شد.

وی افزود: پس از هشت ماه فتنه که با حمایت دشمنان داخلی و خارجی همراه بود حرکت خودجوش مردمی در ۹ دی ماه شکل گرفت و مردم احساس کردند که باید برای دفاع از نظام به خیابان بیانید و این بصیرتی است که انسان باید به آن برسد.

وی گفت: امروز دشمن باز هم دست از دشمنی‌ها و توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی برنداشته است و در حالی که کشور ما دچار مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها است در کنار آن فسادها نیز مزید بر علت است و دشمن در صدد آن است تا با اجرای نقشه‌ها و توطئه‌های خود به نظام اسلامی ضربه وارد کند.

دشتی تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان بصیرت باید به آن توجه کرد این است که فتنه دشمن را تشخیص دهیم زیرا دشمن در صدد اجرای نقشه هایی است که بر فکر و سپس بر رفتار مردم تاثیر می گذارد.

وی افزود: دشمن مترصد ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم است اما ملت ایران با وجود همه مشکلات همواره به پای انقلاب و نظام که از آن خود آنهاست ایستاده اند و اگر روزی ببینند که حضور آنها در خیابان باعث شکست دشمنان می شود به میدان می آیند و این بصیرت یعنی انسان با تجزیه و تحلیل می فهمد که چه نوع کاری انجام می دهد.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: امروز مهمترین وظیفه این است که مردم به عنوان مهمترین سرمایه های عظیم نظام که به پای انقلاب از هیچ گونه فداکاری دریغ نکردند محفوظ بمانند و مسئولان باید هر آنچه در توان دارند به آنان خدمت رسانی کنند.

وی تصریح کرد: انشقاق و دودستدگی مهمترین عنصری که مانع حضور مردم در کنار نظام است و نباید به وسیله سیاستگذران مردم را دچار دودستگی و اختلاف که از اهداف راه اندازی جنگ تبلیغاتی دشمن است کرد بلکه باید همه اقشار و گروه‌ها با حفظ وحدت و یکپارچگی هوشیار و مراقب باشند.

وی گفت: امروز مقام معظم رهبری خطوط قرمز را به نشان داده است و لذا حفظ اتحاد و یکدلی و تبعیت و اطاعت از رهبری و ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است که با الگوگیری از حماسه ۹ دی نباید به دشمنان اجازه دهیم به اهداف شوم خود برسند بلکه باید ارزش ها را حفظ کرد.