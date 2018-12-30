  1. استانها
  2. بوشهر
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

امام جمعه موقت بوشهر:

حفظ اتحاد و همدلی با تبعیت از ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است

حفظ اتحاد و همدلی با تبعیت از ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است

گناوه - امام جمعه موقت بوشهر گفت:حفظ اتحاد و یکدلی با تبعیت از رهبری و ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است که با الگوگیری از حماسه ۹ د ی نباید به دشمنان اجازه دهیم به اهدافشان شوم خود برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی امام جمعه موقت بوشهر صبح یکشنبه در آیین بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی در حسینیه ثارالله  گناوه اظهار داشت: انسان دارای بصیرت  در مواضع و جامعه‌ای که شبهه ایجاد و فتنه‌ها برپا می‌شود راه خود و مسیر حق و باطل و صحیح را به درستی تشخیص می‌دهد.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: بصیرت علم و معنویت نیست بلکه علم و معنویت مقدمه بصیرت هستند.

وی با اشاره به روایاتی پیرامون بصیرت انسان گفت: کسی که بدون بصیرت عمل می‌کند مانند کسی است که در غیر راه سیر  و در راه های انحرافی قدم برمی دارد و به مقصد نمی رسد وراه را طولانی می‌کند.

دشتی گفت: انسان‌های عالم و با معنویت زیادی وجود دارند ولی ممکن است بصیر نباشند و لذا بصیرت بالاتر از اینها است.

وی با اشاره به سخنانی از امیرالمومنین پیرامون بصیرت گفت: برخی از خواص مثل ابوموسی اشعری در حالی که عالم بود و علم دین هم داشت ولی بصیر نبود و در آن زمان با امیرالمومنین (ع) همراهی نکردند.

امام جمعه موقت بوشهر بیان کرد: شناخت و آگاهی و حفظ مبانی دینی و معنویت و تقوا از الزامات اولیه بصیرت است ولی به تنهایی مساوی با بصیرت نیستند بلکه بصیرت دارای الزاماتی است که باید شناخته شوند.

وی گفت: فتنه‌هایی که امروزه پیدا می‌شود و درصدد است تا پایه‌های نظام اسلامی را متزلزل کند معناهای دیگری از دین است و برخی دین شناس نیستند لذا دین شناسی از مقدمات بصیرت است.

دشتی اظهار داشت: بصیر می‌تواند خط صحیح را تشخیص دهد و بسیاری از خواص نیز که در خط فتنه ها قرار می گیرند معناهای دینی را به خوبی درک نکرده‌اند.

وی گفت: اگر نظام اسلامی بخواهد با همان قوت و قدرت اولیه خود به پیش رود باید نظام ارزشی آن محفوظ بماند.

امام جمعه موقت بوشهر بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی که در حال تبدیل شدن به الگویی جهانی است  مبنا و تداوم اقتدار و قوت آن مبتنی  بر ارزش های دینی است و باید محفوظ و مورد توجه جدی قرار گیرد و همه ما باید در این راستا حرکت کنیم.

دشتی با اشاره به اینکه به تعبیر رهبری اگر در این برهه  بابصیرت عمل کنیم باید بدانیم جنگ و مبارزه فرهنگی و اقتصادی دشمن وجود دارد گفت: امروز قرارگاه جنگ اقتصادی علیه نظام اسلامی در وزارت خزانه داری آمریکا مستقر شده و دشمن هیچ گاه دست از دشمنی خود با نظام مقدس اسلامی نکشیده است.

وی گفت: اخلاق و تقوا مهمترین بحثی که در مورد بصیرت وجود دارد که متاسفانه امروز جامعه ما دچار بداخلاقی ها است.

امام جمعه موقت بوشهر اضافه کرد: امروزه بحث‌های ضداخلاقی و دینی به عنوان یک حرکت سازماندهی شده به وجود آمده که تحت تاثیر ارزش‌های غربی است و در مقابل مبانی و ارزش‌های نظام و اسلام قرار گرفته است و اگر اخلاق و معنویت حاکم نباشد سیاست به ضدیت با ارزش ها و دین مبدل می‌شود.

دشتی خاطرنشان کرد: مهمتر از علم و تقوا  در بصیرت، شناخت دشمن و دشمن شناسی است و امروز یکی از نقشه های زیرکانه دشمن این است  که دشمن  از جایگاه دشمنی خود در دید مردم خارج شود و متاسفانه برخی افراد ناآگاه به این امر کمک می کنند.

وی گفت: باید دانست که دشمن  واقعا دشمن است و همواره دشمنی می کند و کسانی که این تفکر را القاء و ابراز  می‌کنند که با دیپلماسی و مذاکره می توان بر دشمن و جامعه جهانی غلبه کرد در اشتباهند بلکه این پشتوانه قدرتمند موشکی و نظامی و مواضع استراتژیک کشورمان در مناطق مختلف و قدرت شهدای مدافع حرم است که کشورهای غربی را پشت میز مذاکره آورده است.

وی پیرامون فتنه ۸۸ با اشاره به اهمیت یادآوری و بزرگداشت حماسه بزرگ ۹ دی اظهار داشت: حضور مردمی در حماسه ۹ دی در مقابله با فتنه دشمنان حضوری آگاهانه و بابصیرت بود.

وی گفت: اگر در مسائل سیاسی اختلافی هم وجود داشته باشد وقتی اصل نظام و ارزش های دینی در خطر بیافتد همه به میدان می آیند و لذا ۹ دی به گروه و جناح  خاصی تعلق نداشت.

امام جمعه موقت بوشهر یادآور شد: فتنه ۸۸ درگیری و سوء تفاهم بین دو کاندید که برخی ها با کوته بینی به آن معتقدند نبود بلکه هدف فتنه گران و دشمنان که از سالیان قبل وبه تعبیر رهبری حداقل از ۱۰ سال پیش تر برنامه ریزی شده بود تهدید و متحول کردن و به تسخیر در آوردن و ضربه به نظام و ایران بود که در ۹ دی ۸۸ با درایت رهبرمعظم انقلاب و بصیرت مردم نقشه های شوم آنان برملا و خنثی شد.

وی افزود: پس از هشت ماه فتنه که با حمایت دشمنان داخلی و خارجی همراه بود حرکت خودجوش مردمی در ۹ دی ماه شکل گرفت و مردم احساس کردند که باید برای دفاع از نظام به خیابان بیانید و این بصیرتی است که انسان باید به آن برسد.

وی گفت: امروز دشمن باز هم دست از دشمنی‌ها و توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی برنداشته است و در حالی که کشور ما دچار مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها است در کنار آن فسادها نیز مزید بر علت است و دشمن در صدد آن است تا با اجرای نقشه‌ها و توطئه‌های خود به نظام اسلامی ضربه وارد کند.

دشتی تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان بصیرت باید به آن توجه کرد این است که فتنه دشمن را تشخیص دهیم زیرا دشمن در صدد اجرای نقشه هایی است که بر فکر و سپس بر رفتار مردم تاثیر می گذارد.

وی افزود: دشمن مترصد ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم است اما ملت ایران با وجود همه مشکلات همواره به  پای انقلاب و نظام که از آن خود آنهاست ایستاده اند و اگر روزی ببینند که حضور آنها در خیابان باعث شکست دشمنان می شود به میدان می آیند و این بصیرت یعنی انسان با تجزیه و تحلیل می فهمد که چه نوع کاری انجام می دهد.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: امروز مهمترین وظیفه این است که مردم به عنوان مهمترین سرمایه های عظیم  نظام که به پای انقلاب از هیچ گونه فداکاری دریغ نکردند محفوظ بمانند و مسئولان باید هر آنچه در توان دارند به آنان خدمت رسانی کنند.

وی تصریح کرد: انشقاق و دودستدگی مهمترین عنصری که مانع حضور مردم در کنار نظام است و نباید به وسیله سیاستگذران مردم را دچار دودستگی و اختلاف که از اهداف راه اندازی جنگ تبلیغاتی دشمن است کرد بلکه باید همه اقشار و گروه‌ها با حفظ وحدت و یکپارچگی هوشیار و مراقب باشند.

وی گفت: امروز مقام معظم رهبری خطوط قرمز را به نشان داده است و لذا حفظ اتحاد و یکدلی و  تبعیت و اطاعت از  رهبری و ولایت فقیه در برهه کنونی ضروری است  که با الگوگیری از حماسه ۹ دی نباید به دشمنان اجازه دهیم به اهداف شوم خود برسند بلکه باید ارزش ها را حفظ کرد.

کد مطلب 4499062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها