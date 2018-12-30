۲ اجرایی شدن در پایان هفته و اجرای روز شنبه «خنکای ختم خاطره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «خنکای ختم خاطره» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ سه اجرای ویژه خواهد داشت. این نمایش در سه روز پایانی هفته سوم اجرای خود یعنی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دی ماه در ۲ سانس ۲۰ و ۲۲ روی صحنه خواهد رفت. همچنین این نمایش روز شنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۲۰ همچون هفته گذشته اجرای ویژه خواهد داشت.

پیش‌فروش اینترنتی سانس‌های ویژه یاد شده از فردا دوشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.

فاطمه معتمدآریا، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی، مرتضی آقاحسینی، مجید رحمتی، امین میری، بهنام شرفی، پریا وزیری ، سارا شاهرودیان، امید سلیمی، هیراد آذرنگ، ماهرخ لک بازیگران این اثر هستند.

«خنکای ختم خاطره» تا ۲۱ دی ماه ساعت ۲۰ در سالن استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.