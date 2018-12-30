حماسه ۹ دی روز عید غدیر انقلاب اسلامی است/ ۹ دی نماد وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در شهر یاسوج، افزود: امروز یکی از روزهای بزرگی است که می توان آن را نماد وحدت دانست.

صادقی با بیان اینکه در نهم دی ماه مردم ما اعلام کردند که از راه اسلام، خدا و رسول خدا دست برنمی دارند، ابراز داشت: مردم ما پیمان مجددی با ولایت و رهبر معظم انقلاب بستند.

وی با اشاره به اتفاقات سال ۸۸، عنوان داشت: عده ای آگاهانه و با برنامه و عده ای ناآگاهانه تلاش کردند که صف واحد مردم ما را درهم بشکنند.

صادقی افزود: این گروه ها تلاش کردند که با نفوذ خود، مردم و انقلاب مارا از درون تهی کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه، تصریح کرد: در انتخابات سال ۸۸ حضور ۴۰ میلیونی مردم می توانست قوت مردم باشد که عده ای خواستند با تفرقه، اختلاف و صف شکنی زمینه را برای کودتا فراهم کنند و ۸ ماه تلاش آنها به نقطه اوج رسید، ساختارهای شعار های ساختار شکنانه دادند و فعالیت خود را به بزم خیابانی کشاندند.

صادقی با بیان اینکه انتخابات دولت ساز نیست و دولت ها باید اسبابش را اجرا کنند، عنوان داشت: گروه های اجرایی و ناظر نیز از بدنه و بطن مردم بودند.

وی افزد: اختلاف ۱۱ میلیونی آرا در انتخابات وجود داشت و در انتخابات جمهوری اسلامی امکان جابه جایی و تقلب گسترده وجود ندارد.

صادقی گفت: این ادعای واهی تقلب را همه می دانند که دروغی بیش نیست و دشمنان و ایادی داخلی آنها اصل نظام را هدف قرار داده بودند و مقابل رهبر معظم انقلاب ایستادند.

وی با اشاره به روز عاشورا، گفت: انقلاب ما برگرفته از نهضت عاشوراست و در روز عاشورا دیدیم که اقدامات آنها به چه جایی کشید و در این روز که همه مردم عزادار سرور و سالار شهیدان بودند، چهره فتنه گران آشکار شد، عده ای که فهمیدند توطئه از کجا آب می خورد، برگشتند، اما برخی بازهم خود را به خواب زدند.

صادقی تصریح کرد: کسانی که بازهم خود را به خواب زدند، قلیلی هستند که مطرود مردم و کشورند.

وی اظهار کرد: مردم ما و همان چهل میلیون نفری که رای داده بودند در ۹ دی با هر گرایشی به میدان آمدند.

صادقی با اشاره به چهل سالگی انقلاب، ابراز داشت: اقدامات توسعه ای و رشد بسیار بزرگی در چهل ساله انقلاب انجام گرفته است و تبیین خدمات انجام گرفته و تلاش بیشتر برای خدمت به مردم مورد تاکید است.

صادقی با بیان اینکه امروز فتنه جدیدی در راه است، ابراز داشت: امروز فتنه بیش از اینکه در فضای حقیقی باشد، در فضای مجازی است.

وی ابراز داشت: امروز دشمن خطی را دنبال می کند که آن خط، زدن اسلامیت نظام است و اسم آن را جمهوریت تمام عیار گذاشته اند و هدف آن نیز زدن نمادهای اسلامیت نظام است.

وی ابراز داشت: اگر می خواهیم فتنه زده نشویم، باید پشت سر رهبری حرکت کنیم و سیاست های رهبر حکیم و معظم انقلاب را دنبال کنیم.