به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیرضا آرامی پیش از ظهر یکشنبه در تجمع مردم ولایتمدار گرمسار به مناسبت یومالله ۹ دی، ضمن بازخوانی پرونده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اسلامی، تأکید کرد: در این انتخابات مردم ایران با مشارکت ٨۵ درصدی حماسهآفرینی کردند و این حضور مردمی خشم دشمنان را برانگیخت اما تفرقهافکنی و ایجاد فتنه از سوی برخی منافقان داخلی و خارجی این انتخابات را تحتالشعاع قرارداد.
وی افزود: محمود احمدینژاد در انتخابات سال ٨٨ بالغبر ۶۲ درصد آراء مردمی را کسب کرد و این در حالی بود که میرحسین موسوی پیش از اعلام رسمی نتیجه انتخابات خود را برنده انتخابات اعلام کرد و لذا دشمنان نظام با ادعای تقلب در انتخابات فتنهای را در کشور ایجاد کردند حالآنکه اختلاف یازدهمیلیونی آراء در انتخابات سال ٨٨ تقلب نبود.
امامجمعه گرمسار با اشاره به برخی فعالیتهای سران فتنه پس از انتخابات ٨٨ بیان کرد: دشمنان با شعارهایی به عنوان تقلب در انتخابات مردم را علیه نظام تحریک میکردند و لذا باید دانست که دشمنان تا مادامیکه این انقلاب پابرجا است دست از توطئه برنمیدارند اما در این عرصه بصیرت افزایی بین آحاد مردم باید در اولویت نظام قرار گیرد.
آرامی بابیان اینکه هوشیاری، ولایتمداری و بصیرت مردم ایران آتش فتنه را خاموش کرد و توطئه دشمنان خنثی شد، تأکید کرد: بازشماری صندوق آراء انتخابات ریاست جمهوری نتیجه را تغییر نمیداد چراکه عدهای با تحریک مردم و تفرقهافکنی درصدد ابطال انتخابات بودند.
وی افزود: اگر صدبار دیگر صندوقهای آراء انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ بازشماری شود نتیجه انتخابات تغییری نمیکرد از سوی دیگر برگزاری مجدد انتخابات نیز رٲی مردم را تغییر نمیداد و این توطئه از سوی دشمن قبل از انتخابات طراحی و برنامهریزی شده بود که با حضور با بصیرت مردم تمام نقشههای دشمنان نقش برآب شد.
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