اصل دشمنی استکبار با حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر یکشنبه در ویژه‌برنامه حماسه نهم دی که با حضور باشکوه و گسترده اقشار مختلف مردم در صحن آستان مقدس امام‌زاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار شد، با بیان اینکه همه ما به این مهم واقف هستیم که فتنه سال ۸۸ برای چه منظور راه‌اندازی شد و دشمن چه اهداف شومی را از جمله براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود، افزود: در مقابل این فتنه، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ۹ دی را در همان سال رقم زدند تا این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار باشد.

وی با اشاره به اینکه توفیقاتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به دست آورده، همانند خاری در چشم دشمنان بوده و بدخواهان نظام به هیچ وجه تحمل این موفقیت‌ها و سربلندی را ندارند، ادامه داد: دشمنان از همان روزهای آغازین انقلاب به دنبال براندازی نهال نوپای انقلاب اسلامی بوده و با توطئه‌های مختلف قصد داشتند به اهداف شوم خود دست یابند که بعد از گذشت چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همه دسیسه‌ها نقش بر آب شده است.

چمران با یادآوری اینکه رمز پیروزی ملت ایران در همه ادوار، ائمه‌اطهار (ع) به‌ویژه امام حسین (ع) بوده و امروز خرسندم که در پایتخت شور و شعور حسینی حضور پیدا کرده‌ام، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به امام حسین (ع) و مکتب عاشورا باعث شد تا ملت ایران با وجود همه دشمنی‌هایی که تا به امروز علیه این ملت روا داشته شده، از مسیری که از همان ابتدای انقلاب در آن قرار گرفته بودند، جدا نشده و این راه را بعد از گذشت چهل سال ادامه داده و بی‌شک این راه تداوم خواهد داشت.

رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه علت این موضوع کاملا مشخص است، چون آنها با ایدئولوژی، انقلاب، تفکر عاشورا و راهبردمان مشکل دارند، بمب هسته ای و حقوق بشر و امثالهم بهانه ای بیش نیست، گفت: الهام گرفتن اعتراضات فرانسه از انقلاب اسلامی ایران و اعتراف سخنگوی جلیقه زردها به این موضوع ارزش بزرگی برای ما محسوب می شود.

چمران ادامه داد: برخی ها اگر به حرف های رهبر انقلاب که هم آشکارا و هم در نهان گفته شد گوش می کردند، فتنه ۸۸ رخ نمی داد، به عاشورا و مکتب حسینی توهین و کشور هم دچار این همه هزینه نمی شد.

وی اظهار کرد: فتنه‌گری بدخواهان در سال ۸۸ با دستاویز قرار دادن انتخابات آغاز و به حرمت‌شکنی به ساحت مقدس امام حسین (ع) و مکتب سرخ عاشورا ختم شد که این اقدامات به هیچ عنوان برای ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی قابل هضم و قابل تحمل نبود.

چمران با تاکید بر اینکه اقدام فتنه‌گران در سال ۸۸ قابل گذشته نبوده؛ چرا که انقلاب اسلامی ایران هیچ‌گاه از مکتب عاشورا جدا نبوده و نخواهد بود، افزود: تاریخ بر حقانیت امام حسین و یاران باوفایشان صحه می‌گذارد و مردم ایران اسلامی نیز که انقلاب‌شان را از مکتب سرخ امام حسین (ع) گرفته‌اند، با خلق حماسه نهم دی‌ماه، برگ زرین دیگری به افتخارات این نظام افزودند.

وی با یادآوری اینکه خلق حماسه نهم دی‌ماه حاکی از آن است که ملت همیشه در صحنه ایران هیچ‌گاه دست از اعتقادات خود برنداشته و این حرمت‌شکنی‌ها را تاب نخواهند آورد، بیان کرد: رمز ماندگار انقلاب اسلامی ایران، خلق همین حماسه‌ها است؛ چرا که اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تا زمانی که در مسیر مکتب امام حسین (ع) قدم بگذاریم، هیچ‌گاه دچار کج‌روی نخواهیم شد و مردم ایران در روز ۹ دی‌ماه سال ۸۸ درس خوبی به کسانی دادند که راهشان را از راه انقلاب جدا کرده بودند.

رئیس اسبق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی، پویایی آن و دور بودن از زنگار کهنگی است، ادامه داد: ملت ایران با بصیرتی که دارند، هیچ‌گاه فراموش نخواهند کرد که دشمنی استکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سر مکتب و حکومت اسلامی بوده و موضوعاتی چون حقوق بشر، انتخابات و امثالهم بهانه‌ای بیش نیست.