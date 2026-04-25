۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

چمران: پیام ملت ایران یک کلام است؛ وحدت و تبعیت از رهبری

چمران: پیام ملت ایران یک کلام است؛ وحدت و تبعیت از رهبری

رئیس شورای شهر تهران گفت: پیام ملت ایران یک کلام است؛ وحدت و تبعیت از رهبر.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای‌شهر تهران اظهار کرد: انسجام مقدّس ملت ایران با تبلیغات دروغین گسسته نمی‌شود.

وی افزود: دولت و مردم ما اگر اختلاف نظراتی در روش‌ها داشته باشند در اصل انقلاب و مقابل اسرائیل و امریکا همه متحدند و آنچه ترامپ می‌گوید همان اختلافات عمیق و از هم پاشیدگی در حکومت امریکاست که شاهد آن هستیم.

چمران ادامه داد: همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنینی ملت و دولت و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، متجاوز و جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: یک خدا، یک ملت، یک رهبر، و یک راه...آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

