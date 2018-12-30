لوح ثبتی خانه فروغ فرخزاد آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در حاشیه حضور در آرامگاه فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله که به مناسب هشتاد و چهارمین زادروز این شاعر انجام شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز با انجام رایزنی اولیه قصد داشتیم تا با ورود به آرامگاه فروغ فروخزاد در روز تولدش لوح ثبتی خانه پدری این شاعر را رونمایی کنیم اما متاسفانه علیرغم رایزنی های انجام شده اجازه ورود به داخل ظهیرالدوله را نیافتیم.



وی با بیان اینکه لوح ثبتی مربوط به ثبت خانه فروغ امضا شده است، گفت: پس از آنکه در فضای مجازی از احتمال تخریب خانه فروغ فرخزاد مطلع شدم، پیگیر این مسئله شده و خوشبختانه شهردار منطقه نیز هماهنگی خوبی در این زمینه انجام داد و جلوی تخریب این بنا گرفته شد، مدتی بعد هم با پیگیری از میراث فرهنگی این بنا به ثبت رسد اما متاسفانه تا امروز لوح ثبتی این خانه به امضا نرسیده بود که در پیگیری از دلیل تأخیر گفتند که فرآیند اداری آن با توجه به تغییر استاندار زمانبر شده بود.



نظری با بیان اینکه امروز به مناسبت هشتادو چهارمین زادروز فروغ فرخزد لوح ثبتی این خانه آماده شد، گفـت: تمام مراحل اداری تملک خانه فروغ انجام شده است و خیلی زود لوح ثبتی آن نیز نصب خواهد شد.



به گفته وی با همکاری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی قرار است خانه پدری فروغ فرخزاد به حالت اولیه خود برگردد.



نظری در مورد آسان شدن رفت و آمد به گورستان ظهیرالدوله نیز اظهارکرد: متاسفانه برای گورستان ظهیرالدوله محدودیت ایجاد شده است و این درحالی است که شورای شهر تهران تمام تلاشش را خواهد کرد تا امکان حضور شهروندان در فضاهای فرهنگی و میراثی فراهم شود و گورستان ظهیرالدوله نیز در دسترس عموم قرار بگیرد. ما امیدواریم که در مدت نه چندان باقی مانده از طول عمر شورا ،فضای آرامستان ظهیرالدوله به طور کامل با رایزنی هایی که لازم است انجام شود و در معرض دید و بازدید عموم قرار بگیرد و همه شهروندان بتوانند به این محل بیایند.