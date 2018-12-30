محورهای پنجگانه سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی با حضورمهدی گلشنی، مصطفی دلشاد تهرانی، ناصر الهی، عبدالمحمد محمدی، مصطفی شیرزاد، مهدی رمضانی چابک، سیدسجاد علم الهدی و محمدعلی معتضدیان به میزبانی مرکز تحقیقات امام علی(ع) درسالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات کمیته علمی در خصوص شعار کنگره، بحث پیرامون محورهای علمی فراخوان آثار نیز مطرح شد. همچنین هریک از حاضرین به اظهار نظر در خصوص شعار این دوره از کنگره پرداخته و بعد از تبادل نظر، این عبارت را مورد تصویب قراردادند: «فرهنگ صلح در اندیشه و سیره امام علی(ع) بازخوانی گفتمان با رویکردی جهانی، چالش امروز و طرحی برای فردا»

سپس اعضای شورای سیاستگذاری، محور های پنجگانه و زیر عنوان های پیشنهادی کمیته علمی را مورد بررسی قرار دادند که باتوجه به جنبه های گوناگون مطرح شده در محورهای پیشنهاد شده به جمع بندی کلی به این شرح پرداختند که پنج محور اصلی فراخوان آثار سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی با توجه به اندیشه و سیره امام علی(ع) به ترتیب زیر اعلام شد:

۱- مبانی نظری صلح با زیر محورهای، اصالت کرامت وحقوق انسان، اصا لت صلح و صلح گرایی، خرد گرایی درفرهنگ صلح، الهیات صلح (هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی)، پاسداشت حقوق اقلیت های مذهبی، معنا شناسی دره صلح

۲- مختصات فرهنگ صلح با زیر محورهای ماهیت صلح گرایی، عوامل و موانع صلح

۳- رابطه صلح و مفاهیم ارزشی با زیر محورهای صلح و عدالت، صلح و اخلاق، صلح و حقوق انسانی، صلح و دین مداری

۴- مناسبات جنگ و صلح با زیر محور های آثار صلح و جنگ، رابطه و محدوده جنگ و صلح در نگاه دینی، بررسی و تحلیل جنگ های عصر حکومت امام علی (ع)

۵- مطالعه تطبیقی فرهنگ صلح با سایر ادیان و مکاتب با زیر محورهای بررسی تطبیقی دیدگاه امام علی (ع) و صاحب نظران سایر ادیان و مکاتب، مقایسه دیدگاه اسلام و سایر ادیان توحیدی و غیرتوحیدی