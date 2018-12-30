به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «وقتی که او رفت» نوشته لیزا جوئل که به تازگی با ترجمه علی شاهمرادی توسط گروه انتشاراتی خزه و سنگ منتشر شده، روز سه‌شنبه ۱۱ دی در کتابفروشی نشر چشمه در مرکز خرید کوروش رونمایی می‌شود.

این کتاب یکی از عناوین فهرست‌های پرفروش‌ وال‌استریت ژورنال، یو.اس.ای. تودی و نیویورک تایمز سال ۲۰۱۸ است. ترجمه این اثر با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان چاپ شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب، با حضور مهدی غبرائی، احمد پوری و علی شاهمرادی مترجم اثر همراه است. قرار است بخشی از عواید فروش رمان «وقتی که او رفت» در این مراسم، برای کودکان تحت حمایت «بنیاد همدلان کودک و نوجوان» هزینه شود.

این برنامه سه‌شنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۷ در کتابفروشی چشمه‌ کورش واقع در بزرگراه شهید ستاری شمال، خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، طبقه ۵، واحد ۴ برگزار می‌شود.