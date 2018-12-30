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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

سه‌شنبه این هفته؛

«وقتی که او رفت» رونمایی می‌شود

«وقتی که او رفت» رونمایی می‌شود

ترجمه رمان «وقتی که او رفت» روز سه‌شنبه ۱۱ دی در کتابفروشی چشمه کوروش رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «وقتی که او رفت» نوشته لیزا جوئل که به تازگی با ترجمه علی شاهمرادی توسط گروه انتشاراتی خزه و سنگ منتشر شده، روز سه‌شنبه ۱۱ دی در کتابفروشی نشر چشمه در مرکز خرید کوروش رونمایی می‌شود.

این کتاب یکی از عناوین فهرست‌های پرفروش‌ وال‌استریت ژورنال، یو.اس.ای. تودی و نیویورک تایمز سال ۲۰۱۸ است. ترجمه این اثر با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان چاپ شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب، با حضور  مهدی غبرائی، احمد پوری و علی شاهمرادی مترجم اثر همراه است. قرار است بخشی از عواید فروش رمان «وقتی که او رفت» در این مراسم، برای کودکان تحت حمایت «بنیاد همدلان کودک و نوجوان» هزینه شود.

این برنامه سه‌شنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۷ در کتابفروشی چشمه‌ کورش واقع در بزرگراه شهید ستاری شمال، خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، طبقه ۵، واحد ۴ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4499427

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