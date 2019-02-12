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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

توسط نشر خزه؛

«وقتی که او رفت» به چاپ دوم رسید

«وقتی که او رفت» به چاپ دوم رسید

رمان «وقتی که او رفت» نوشته لیزا جوئل با ترجمه علی شاهمرادی توسط نشر خزه به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «وقتی که او رفت» نوشته لیزا جوئل به‌تازگی با ترجمه علی شاهمرادی توسط نشر خزه به چاپ دوم رسیده است.

چاپ اول این کتاب یک‌ماه پیش و هنگام تاسیس نشر خزه منتشر و عرضه شد و حالا نسخه‌های چاپ دومش راهی بازار نشر شده‌اند. شخصیت اصلی این رمان دختر جوانی به نام الی است که خانواده‌ای گرم و صمیمی دارد اما ناگهان گم می‌شود.

جستجو برای پیدا کردن الی به هیچ نتیجه و ردپایی منجر نمی‌شود. مفقودشدن دختر جوان، مقدمه‌ای برای نابودی خانواده‌اش و بروز اتفاقات و بحران‌های ناخوشایند می‌شود. ۱۰ سال پس از گم‌شدن الی، مرد مرموزی وارد زندگی مادر او می‌شود. ورود این مرد به ماجرا، با تماس پلیس و اعلام پیدا شدن نشانه‌هایی از الی همزمان می‌شود...

رمان «وقتی که او رفت» سال ۲۰۱۸ در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های وال‌استریت ژورنال، یواس‌ای‌تودی و نیویورک تایمز قرار گرفت. این کتاب همچنین نامزد بهترین رمان معمایی سال گذشته در گودریدز شد.

چاپ دوم این کتاب با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان به بازار آمده است.

کد مطلب 4539970

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