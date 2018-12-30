عده ای نقش ابوموسی اشعری را در فتنه ۸۸ بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مظاهری عصر یک شنبه در نشست بصیرت شناسی به مناسبت نهم دیماه در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) اردستان اظهار داشت: حماسه نهم دی به واقع خط بطلانی بر نقشه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران کشید.

وی با بیان اینکه ادعای تقلب در سال۸۸ بهانه بود و برخی مدعیان کوردل حتی با سخنان رهبر انقلاب هم حاضر به کوتاه آمدن نبودند، ابراز داشت: دشمنان در فتنه ۸۸ به دنبال تغییر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و دموکراسی را درخواست می کردند که تنها نشان از دیکتوری داشت.

مسئول تربیت و آموزش سپاه صاحب الزمان(عج) تصریح کرد: در آن زمان رهبر معظم انقلاب مردم و مسئولان را به آرامش دعوت کردند اما در این میان عده ای نقش ابوموسی اشعری را بازی کرده و می خواستند قداست انقلاب را بشکنند که به حول و قوه الهی در کار خود موفق نشدند.

وی بیان داشت: بعضی ها در زمان فتنه ۸۸ حواسشان از حجت خدا پرت شد، خصوصیات فتنه این است که تشخیص حق و باطل سخت می شود.

حجت الاسلام مظاهری ابراز داشت: فتنه گران هر وقت دیدند دستشان در حال رو شدن است دست به خود زنی کردند به نوعی که حتی در راهپیمایی ها مردم را کشتند و فیلم آن را در فضای مجازی پخش کردند تا همه جا را با افکار التقاطی خود مسموم کنند.

وی گفت: با توجه به ناگفته هایی از آن زمان که جدیدا منتشر شده است دشمنان و سرکردگان آنها در داخل کشور تنها خواهان ابطال انتخابات بودند اما رهبر معظم انقلاب با جدیت و صلابت مثال زدنی خطاب به دشمنان بیان داشتند که ایران زیر بار زور هیچ کشوری نمی رود، مردم ایران در این امتحان به واقع بصیرت، دین مداری و ولایت مداری خود را نشان دادند و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.