اعتبار جایزه فیروزه کمک به ترویج صنایع فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین نخ‌چی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران، با تاکید نقش تاثیرگذار جایزه فیروزه در معرفی صنایع خلاق فرهنگی، اظهار کرد: این جایزه اتفاق خوبی است از این جهت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی حوزه‌های مختلف فرهنگی کشور، به صنایع خلاق فرهنگی نیز توجه جدی نشان داده است. این حوزه برای بهتر دیده شدن و توزیع مناسبت‌تر کالاها، نیاز به حمایت دارد و جایزه فیروزه می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

او افزود: رسانه‌ها نیز با تبلیغ و معرفی گسترده جایزه فیروزه در جهت اعتبارسازی برای این جایزه نقش موثر و مهمی دارند. ترویج این جایزه به بالا رفتن سطح کیفی تولیدات داخلی می‌انجامد.

نخ‌چی همچنین گفت: تولید کننده‌ای که نشان فیروزه را دریافت می‌کند باید بتواند کالای خود را بهتر عرضه کند و بازار وسیع‌تری در اختیار داشته باشد. از جمله مهم‌ترین کارکردهای جایزه فیروزه، ایجاد انگیزه و فراهم ساختن بازار عرضه کالاهاست.

دبیر انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران، تصریح کرد: یکی از گلوگاه‌های تولید کالاهای فرهنگی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که کار را برای تولیدکنندگان ایرانی سخت می‌کند. باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. کالایی که در جایزه فیروزه برگزیده و معرفی می‌شود، از نظر کارشناسان و داوران خبره استانداردهای و معیارهای لازم را دارد، لذا برای تشویق هم که شده می‌تواند موانع مالیاتی را از سر راه تولیدکنندگان برداشت تا برای دیگران هم در جهت تولید کالای باکیفیت تر ایجاد انگیزه شود. در این راستا، تلاش‌هایی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه مطلوب بیانجامد.

او با اشاره به درنظر گرفتن تخفیف و جوایز از سوی انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی در طول برگزاری چهارمین دوره جایزه فیروزه، ادامه داد: فروشگاه ما در نمایشگاهی که از ۱۲ تا ۱۶ دی ماه در بوستان گفت‌وگو برگزار خواهد شد، اسباب بازی‌های ایرانی را با تخفیف ویژه به مصرف کنندگان عرضه می‌کند. کارشناسان خبره با حضور در فروشگاه، با توجه به نیازهای روحی و تربیتی هر کودک، مشاوره‌های لازم را ارائه و اسباب بازی‌های مفید و مناسب را معرفی می‌کنند.

نخ‌چی در پایان گفت: در روز پایانی نمایشگاه از بین کسانی که از فروشگاه بازدید کرده‌اند، به قید قرعه به یک نفر یک وانت اسباب بازی ایرانی اهدا خواهد شد.