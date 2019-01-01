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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۴

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان:

۱۴ هزار واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است

۱۴ هزار واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده است

زنجان-مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی ۹ ماه امسال ۱۴ هزار و ۱۳۲ ولادت دراستان زنجان رخ داده که تعداد ولادت ثبت‌شده روزانه در این بازه زمانی به‌طور متوسط برابر با ۵۱ مورد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره ثبت‌احوال استان، افزود: طی ۹ ماه امسال ۱۴ هزار و ۱۳۲ ولادت در استان زنجان رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ولادت ثبت‌ شده روزانه در این بازه زمانی به‌طور متوسط برابر با ۵۱ مورد بوده، گفت: به‌طور تقریبی در هر یک ساعت دو واقعه ولادت در استان زنجان به ثبت رسیده است. 

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: تعداد موالید پسر در ۹ ماه امسال برابر با ۷ هزار و ۳۲۱ واقعه و تعداد موالید دختر هم ۶ هزار و ۸۲۰ مورد بوده است. 

شفیعی تأکید کرد:  نسبت جنسی پسر به دختر در این بازه زمانی برابر ۱۰۷ است یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر، تولد ۱۰۷ نوزاد پسر به ثبت رسیده است. 

وی همچنین به وفات ثبت‌شده در استان زنجان در ۹ ماه امسال اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی سه هزار و ۶۱۷ فقره وفات در استان زنجان به ثبت رسیده که تعداد وفات جاری ثبت‌شده در این بازه زمانی به‌طور متوسط برابر با ۱۳ مورد واقعه وفات است که به‌طور تقریبی در هر دو ساعت یک واقعه وفات به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4500990

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