نشت عکس های شخصی توسط یک اپلیکیشن موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بررسی ها نشان می دهد اپلیکیشن Twinning که توسط شرکت Popsugar عرضه شده به حریم شخصی و امنیت کاربران خود احترام نمی گذارد. این برنامه از کاربران می خواهد از خودشان سلفی بگیرند و بعد از دریافت عکس سلفی و بررسی آن تصاویر ۵ بازیگر مشهور که فرد به آنها شباهت دارد را نمایش می دهد.

عکس هایی که کاربران در این اپلیکیشن آپلود می کنند در سرویس ذخیره داده تحت وب آمازون ذخیره می شوند. اما آدرس اینترنتی این سرویس در وب سایت اپلیکیشن Twinning در دسترس است و با تایپ این آدرس هر فردی می تواند به هزاران عکس سلفی افراد دسترسی یابد.

افشای این مساله نشان می دهد که اپلیکیشن های تلفن همراه تا چه حد در زمینه احترام به امنیت و حریم شخصی کاربران خود بی توجه هستند و کنترل سخت گیرانه ای بر روی داده های کاربران خود اعمال نمی کنند. نکته جالب اینکه Popsugar هنوز برای حل این مشکل اقدامی نکرده است.