به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمد سبزی در خطبه‌های نماز جمعه ساوه با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به تقوا، ذکر و یاد خدا است و انسان باید در همه لحظات زندگی خداوند را فراموش نکند.

وی با بیان اینکه ذکر الهی دارای سه مرتبه زبانی، قلبی و عملی است، افزود: ذکر زبانی با تلاوت قرآن، دعا، صلوات و اذکار، ذکر قلبی با حضور دائمی خداوند در دل انسان و ذکر عملی با رعایت تقوا، عدالت، انصاف و عمل به دستورات الهی محقق می‌شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با استناد به آیات قرآن کریم، یاد خدا را عامل آرامش، نورانیت قلب، بصیرت، هدایت الهی، رستگاری و دستیابی به حیات طیبه دانست و گفت: جامعه‌ای که یاد خدا در آن جاری باشد، از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مصون خواهد ماند.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، وی را نماد بصیرت، روشنگری و ولایت‌مداری معرفی کرد و افزود: در شرایطی که دشمن با جنگ روایت‌ها و عملیات رسانه‌ای به دنبال ایجاد ابهام در افکار عمومی است، وظیفه همه نیروهای مؤمن و انقلابی، جهاد تبیین و روشنگری است.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که عمار یاسر در جنگ صفین با روشنگری، حق را از باطل تبیین کرد، اکنون نیز همه باید با بصیرت و آگاهی در برابر تحریف‌ها و فضاسازی‌های دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند حقیقت پنهان شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به سالروز مرگ رضاخان، اظهار کرد: رضاخان نخستین پادشاهی بود که با حمایت مستقیم بیگانگان بر سر کار آمد و تا پایان حکومت خود مجری سیاست‌های قدرت‌های خارجی بود، اما جمهوری اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و تداوم آن تحت هدایت مقام معظم رهبری، عزت، استقلال و اقتدار را برای ملت ایران به ارمغان آورده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای مقاومت، این حضور را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: ملت ایران نشان داده است که هیچ‌گاه اجازه بازگشت جریان‌های وابسته به بیگانگان را نخواهد داد.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر جایگاه نماز جمعه، این فریضه را سنگر بصیرت، وحدت و آگاهی‌بخشی دانست و تصریح کرد: اکنون بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور علاوه بر کارکرد عبادی، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، تبیین مسائل روز و مقابله با جنگ شناختی دشمن ایفا می‌کنند.

وی با تقدیر از خدمات ائمه جمعه سراسر کشور گفت: حضور ائمه جمعه مردمی، انقلابی و اخلاق‌مدار موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همدلی در جامعه شده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین با اشاره به تحولات منطقه و شرایط کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدانی دست برتر را دارد و نیروهای مسلح با اقتدار از امنیت و منافع ملی دفاع می‌کنند.

وی گفت: انتظار است دستگاه دیپلماسی با حفظ وحدت ملی و هماهنگی با میدان، از هرگونه اقدام شتاب‌زده در موضوع مذاکره و آتش‌بس پرهیز کند و اجازه دهد نیروهای مسلح مأموریت‌های خود را با قدرت دنبال کنند.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: این تنگه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است و حفظ مدیریت و حاکمیت بر این گذرگاه راهبردی، تضمین‌کننده منافع اقتصادی و امنیتی کشور خواهد بود.

وی افزود: برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره این موضوع به مصلحت کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگز از حقوق قانونی و حاکمیتی خود در این منطقه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به تهدیدهای آمریکا، اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و با اتکا به وعده الهی و توان داخلی، از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایران مقتدر در سایه همبستگی ملی و بصیرت نافذ از طوفان‌ها می‌گذرد،گفت: حضور مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی در برابر دشمنان است و باید این وحدت و همبستگی ملی حفظ شود.

حجت الاسلام سبزی تاکید کرد: همچنین انتظار است مسئولان اجرایی، قضایی و مدیران دستگاه‌های مختلف در شرایط کنونی با روحیه جهادی و حضور میدانی، مشکلات مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند ، مردم نیز انتظار دارند مسئولان بیش از گذشته در کنار آنان باشند و برای حل مسائل شهرستان‌ها اقدام عملی انجام دهند.

وی با انتقاد از روند اجرای برخی طرح‌های حوزه مسکن، خواستار تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان و پرهیز از ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم شد و تأکید کرد: اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: از مردم انتظار داریم با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، به تأمین پایدار انرژی و عبور کشور از شرایط موجود کمک کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، گفت: رمز پیروزی ملت ایران، وحدت، ایمان، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است و تا زمانی که این مسیر ادامه داشته باشد، ملت ایران با اقتدار از این مقطع نیز عبور خواهد کرد.