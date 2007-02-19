برخورد شورای امنیت با گزارش البرادعی درباره ایران سرد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بنجامین چانگ سخنگوی هئیت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل دراین رابطه گفت : احساس من این است که توقعات زیادی برای گزارشی که محمد البرادعی قراراست منتشر کند، وجود ندارد .



البرادعی قراراست گزارش خود را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 35 عضو دارد و همچنین اعضای پانزده نفره شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد .



وی همچنین قرار است درباره این گزارش با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که روز شنبه و جمعه در وین خواهدبود ، بحث و گفتگو کند .



سخنگوی آمریکا در سازمان ملل همچنین در این بین گفت : تلاشهای آمریکا در حال حاضر روی اطمینان ازاین امر متمرکز شده است که تحریمهایی که ماه دسامبربه آن رای داده شد به طور کامل اجرا شود .



چانگ همچنین خاطرنشان کرد :" وزارت خزانه داری آمریکا و مقامات دیگر با اروپاییها در حال همکاری هستند تا این اطمینان راایجاد کنند، تدابیری که تاکنون توسط شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شده است اجرا می شود و اینکه چه چیز دیگری وجود خواهد داشت ".



گزارش البرادعی به توصیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که 23 دسامبر تصویب شد و تحریمهایی را درباره برنامه هسته ای و موشکی ایران تحریم کرد ، ارائه می شود .



در این قطعنامه تهدید شده است که اگر تهران تا روزجمعه از درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف برنامه غنی سازی اورانیوم را اجرا نکند، تدابیری بیشتر را علیه تهران اتخاذ خواهدکرد .



لی جونهوا یکی از عضای هیئت چین در سازمان ملل گفت : "برعهده پایتختها خواهد بود که در ابتدا به گزارش البرادعی واکنش نشان دهند ".



یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود گفت : " آمریکاییها به این درک رسیده اند که قطعنامه ماه دسامبر تاثیری بر رفتار ایران داشته است ".



وی افزود : تغییررفتاراین نیست که آنها (ایرانیها) تسلیم درخواستها مبنی بر توقف بازفرآوری و غنی سازی اورانیوم شده اند . بلکه آنها تمایل بیشتری برای بازگشت به میزمذاکرات از خود نشان داده اند .



این دیپلمات همچنین با بیان این مطلب که : "نتیجه و حقیقت این است که بخش بانکی رفتار محتاطانه خود را آغاز کرده است" ، این سوال را مطرح کرد که بعد ممکن است چه شود ؟ در پاسخ گفت : اقدامات بعدی ممکن است تاثیرگذارباشند و این مهم است ،زیرا امروز کسی قطعنامه دوم را رد نمی کند .



وی ازاین حقیقت سخن گفت : روسیه و چین که ماه گذشته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را امضا کردند ، به این معنی است که تهران قادربه ایجاد اختلاف بین این دوکشور و چهار قدرت اروپایی (آمریکا ، انگلیس ، فرانسه وآلمان ) نیست .



این دیپلمات غربی گفت : رویکرد ما براساس این ایده است که روبرو شدن با چنین گزینه ای ، ایرانی ها را مجبور خواهد کرد تصمیم درستی بگیرند و آنها را به این مسیر هدایت کند. ما به فشار نیازداریم، اما فشارهای تدریجی با یک استراتژی خروج . این دلیلی است که آماده تعلیق تحریمها هستیم در صورتی که آنها (ایرانیها) غنی سازی اورانیوم را تعلیق کنند .



وی افزود : نمی دانم چقدر مذاکرات درباره (تحریمهای جدید) طول خواهد کشید و همچنین نمی توانم بگویم که دقیقا این تحریمها چه خواهد بود . این تحریمها سخت تر از ممنوعیت سفر خواهند بود و این لیست (تحریمها )گسترش خواهدیافت و احتمالا شامل برخی تحریمهای اقتصادی خواهدبود و اطمینان ندارم که روسیه آنها را بپذیرد .



لی جونهوا نیز درباره موضع پکن درباره تحریمهای اضافی علیه ایران گفت : این امر همه بستگی به آنچه که پیشنهاد می شود ، دارد .