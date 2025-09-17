به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در دیدار با حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری، مهمترین شاخص توسعه استان رشد زیرساختهای حیاتی از جمله جاده، فرودگاه و راهآهن است.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی فرودگاه یاسوج در دسترسی سریع و آسان مردم، اظهار کرد: مردم و مسافران خواهان افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه هستند که این موضوع با استقبال خوبی از سوی آنان مواجه شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به نتایج مثبت این دیدار اشاره و تصریح کرد: آقای پور فرزانه قول مساعد دادند تا در گام اول، یک پرواز بلافاصله به برنامه پروازی فرودگاه یاسوج اضافه و با انجام مطالعات امکانسنجی لازم، پرواز دیگری نیز در آیندهای نزدیک به تعداد پروازهای این خطوط افزوده خواهد شد.
وی تعامل سازنده را گامی مهم در جهت توسعه استان دانست و از پیگیریهای مستمر برای تحقق دیگر پروژههای زیربنایی خبر داد.
