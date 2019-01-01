تمام تجهیزات آمریکایی از شبکه ملی اطلاعات خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطلاعات و رونمایی از بسته اقتصادی، حمایتی از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا گفت: با افتتاحی که امروز انجام می شود هسته IP شبکه ملی اطلاعات از ۶.۸ ترابیت به ۱۸ و نیم ترابیت برثانیه افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات و سرویس ها آماده شده، کاهش تاخیر بین استانی را یکی از ویژگی های ۳ برابر کردن ظرفیت هسته IP شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: تاخیر بین استانی از ۴۱ میلی ثانیه به ۳۶ میلی ثانیه کاهش پیدا می کند و این دستاورد بزرگی در این حوزه است.

آذری جهرمی افزایش قابلیت ارائه سرویس از ۳ ترابیت بر ثانیه به بیش از ۸ ترابیت بر ثانیه از ویژگی های دیگر این پروژه عنوان کرد و گفت: افزایش نقاط ارائه خدمات به مشتریان از ۹۰ نقطه به ۱۰۵ نقطه، تمرکز زدایی و توجه به ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی شبکه، پایداری و اطمینان شبکه، طراحی و راه اندازی سیستم مدیریت و مونیتورینگ یکپارچه از قابلیت های دیگر انجام این پروژه در شبکه ملی اطلاعات است.

وی درباره بسته اقتصادی، حمایتی از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا که در این مراسم رونمایی می شود، افزود: بر اساس مدل اقتصادی که تهیه و تدوین شده است برای فراهم کنندگان خدمات ابری و خدمات محتوایی پرترافیک در دو شهر تبریز و شیراز فراخوان می شود که ظرفیت های مرکز داده ای شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات با ۵ درصد تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات، در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد.

جهرمی افزود: همچنین انتقال (ترانزیشن) بین مراکز داده تبریز و شیراز در لایه ۲ تا مرکز داده IXP تهران و اتصال بین این IXP ها را با ۹۰ درصد تخفیف در اختیار این شرکت ها و تولیدکنندگان محتوا قرار می دهیم و اتصال مشمولان این طرح به صورت مستقیم با IXP ها نیز به صورت رایگان انجام می شود که تاکنون امکان نداشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقداماتی که در حوزه حداقل کردن اثرات تحریمی انجام شده است، گفت: با کشور ترکیه، آذربایجان و عمان توافقاتی داشتیم که ارتباطات به جای انتقال به کشورهای اروپایی به صورت منطقه ای مبادله شود و با کشورهای عراق، پاکستان، امارات نیز در حال مذاکره برای انجام این توافق هستیم.

وزیر ارتباطات به پیمان منطقه ای بین کشورهای ایران با ترکیه، آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفــت: به دنبال یک پیمان منطقه ای بین این کشورها برای توسعه کسب و کارها در حوزه استارتاپی هستیم تا بتوانیم در این حوزه ظرفیت بین الملل خود را فعال کنیم و بازار خود را به دست آوریم.

وی با اشاره به ضرورت تدوین الزامات لایه های خدمات و محتوایی شبکه ملی اطلاعات، افزود: کسانی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده اند صدای بلندتری در انتقاد از اقدامات انجام شده برای شبکه ملی اطلاعات دارند و برخی از دستگاه هایی که شبکه ملی اطلاعات را فقط در حد کلام می دانند و در عمل با وظایف خود آشنا نیستند بزرگترین مانع شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات هستند.