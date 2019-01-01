  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

وزیر ارتباطات:

تمام تجهیزات آمریکایی از شبکه ملی اطلاعات خارج شد

تمام تجهیزات آمریکایی از شبکه ملی اطلاعات خارج شد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هسته داخلی شبکه ملی اطلاعات سه برابر شد، گفت: تمام تجهیزات آمریکایی از شبکه ملی اطلاعات خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP  شبکه ملی اطلاعات و رونمایی از بسته اقتصادی، حمایتی از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا  گفت: با افتتاحی که امروز انجام می شود هسته IP  شبکه ملی اطلاعات از ۶.۸ ترابیت به ۱۸ و نیم ترابیت برثانیه افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات و سرویس ها آماده شده، کاهش تاخیر بین استانی را یکی از ویژگی های ۳ برابر کردن ظرفیت هسته IP  شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: تاخیر بین استانی از ۴۱ میلی ثانیه به ۳۶ میلی ثانیه کاهش پیدا می کند و این دستاورد بزرگی در این حوزه است.

آذری جهرمی افزایش قابلیت ارائه سرویس از ۳ ترابیت بر ثانیه به بیش از ۸ ترابیت بر ثانیه از ویژگی های دیگر این پروژه عنوان کرد و گفت: افزایش نقاط ارائه خدمات به مشتریان از ۹۰ نقطه به ۱۰۵ نقطه، تمرکز زدایی و توجه به ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی شبکه، پایداری و اطمینان شبکه، طراحی و راه اندازی سیستم مدیریت و مونیتورینگ یکپارچه از قابلیت های دیگر انجام این پروژه در شبکه ملی اطلاعات است.

وی درباره بسته اقتصادی، حمایتی از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا که در این مراسم رونمایی می شود، افزود: بر اساس مدل اقتصادی که تهیه و تدوین شده است برای فراهم کنندگان خدمات ابری و خدمات محتوایی پرترافیک در دو شهر تبریز و شیراز فراخوان می شود که ظرفیت های مرکز داده ای شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات با ۵ درصد تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات، در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد.

جهرمی افزود: همچنین انتقال (ترانزیشن) بین مراکز داده تبریز و شیراز در لایه ۲ تا مرکز داده IXP  تهران و اتصال بین این IXP  ها را با ۹۰ درصد تخفیف در اختیار این شرکت ها و تولیدکنندگان محتوا قرار می دهیم و اتصال مشمولان این طرح به صورت مستقیم با IXP ها نیز به صورت رایگان انجام می شود که تاکنون امکان نداشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقداماتی که در حوزه حداقل کردن اثرات تحریمی انجام شده است، گفت: با کشور ترکیه، آذربایجان و عمان توافقاتی داشتیم که ارتباطات به جای انتقال به کشورهای اروپایی به صورت منطقه ای مبادله شود و با کشورهای عراق، پاکستان، امارات نیز در حال مذاکره برای انجام این توافق هستیم.

وزیر ارتباطات به پیمان منطقه ای بین کشورهای ایران با ترکیه، آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفــت: به دنبال یک پیمان منطقه ای بین این کشورها برای توسعه کسب و کارها در حوزه استارتاپی هستیم تا بتوانیم در این حوزه ظرفیت بین الملل خود را فعال کنیم و بازار خود را به دست آوریم.

وی با اشاره به ضرورت تدوین الزامات لایه های خدمات و محتوایی شبکه ملی اطلاعات، افزود: کسانی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده اند صدای بلندتری در انتقاد از اقدامات انجام شده برای شبکه ملی اطلاعات دارند و برخی از دستگاه هایی که شبکه ملی اطلاعات را فقط در حد کلام می دانند و در عمل با وظایف خود آشنا نیستند بزرگترین مانع شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات هستند.

کد مطلب 4501612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه