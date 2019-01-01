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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۳۵

تلفات انفجار در روسیه به ۷ نفر رسید

تلفات انفجار در روسیه به ۷ نفر رسید

شمار جان‌باختگان حادثه انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی در روسیه به ۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در ادامه علمیات نجات تیم‌ های امداد رسانی روسیه، شمار جان باختگان انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی ۱۰ طبقه در شهر ماگنیتوگورسک روسیه به ۷ نفر رسیده و یک کودک ۱۱ ماهه نیز نجات یافته است.

به گزارش سازمان امور فوریت های اضطراری روسیه، تلاش‌ها برای یافتن ۳۵ فردی که احتمال می رود حین انفجار در داخل این ساختمان بوده اند، ادامه دارد.

این حادثه به دلیل انفجار گاز خانگی در یک ساختمان ۱۰ طبقه در منطقه «چلیابینسک» شهر ماگنیتوگورسک روی داد که به منجر به فرو ریختن ۴۸ واحد مسکونی شد.

کد مطلب 4501869

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