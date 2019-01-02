«فرصت» برای هنرمندان تجسمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نخستین سالانه «فرصت» با هدف برپایی نمایشگاه، نشست تخصصی و فروش آثار هنرمندان تجسمی از ۱۴ تا ۲۸ دی ۱۳۹۷ در گالریهای خانه هنرمندان ایران و سالن استاد امیرخانی برگزار خواهد شد.
این رویداد فرهنگی با حضور هنرمندان و گروهی از اعضای انجمنهای خوشنویسان ایران، تصویرگران ایران، هنرمندان سفالگر ایران، عکاسان ایران، هنرمندان مجسمهساز ایران، هنرمندان نقاش ایران و طراحان گرافیک ایران و با هدف ایجاد فرصتی نو برای آشنایی علاقمندان و مخاطبان عام با هنر معاصر ایران اجرا میشود.
نزدیک به ۱۹۰ اثر از هنرمندان تجسمی در سالانه «فرصت» در گالریهای هفت گانه خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته خواهند شد.
نمایشگاه «فرصت» جمعه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود و تا ۲۸ دی میزبان علاقهمندان است.
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