به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای با بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۲۱ و هفت دقیقه چهارشنبه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۴۳ شمالی و ۵۱.۴۱ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، وحدتیه در شهرستان دشتستان را لرزاند.

موقعیت مرکز این زمین‌لرزه در ۱۲ کیلومتری وحدتیه، ۱۴۵ کیلومتری برازجان و ۱۸ کیلومتری سعدآباد ثبت شده است.

زمین‌لرزه دیگری نیز به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه سعدآباد در شهرستان دشتستان را لرزانده بود.

همچنین زمین لرزه‌ای با بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۷ و ۵۹ دقیقه چهارشنبه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۳۸ شمالی و ۵۱.۲۹ شرقی در عمق شش کیلومتری زمین، وحدتیه در شهرستان دشتستان را لرزانده بود.

ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه امروز نیز زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین وحدتیه را لرزانده بود.

ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر تنگ‌ارم و ساعت ۱۲ و ۳۶ دقیقه امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر وحدتیه را لرزانده بود.

احسان ایزدپناه جانشین هلال احمر استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: از شب گذشته تیم‌های ارزیاب هلال احمر در منطقه حضور دارند و مشغول بررسی وضعیت مناطق زلزله‌زده هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت مالی یا جانی این زمین‌لرزه مخابره نشده است.