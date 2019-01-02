به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای با بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۲۱ و هفت دقیقه چهارشنبه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۴۳ شمالی و ۵۱.۴۱ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، وحدتیه در شهرستان دشتستان را لرزاند.
موقعیت مرکز این زمینلرزه در ۱۲ کیلومتری وحدتیه، ۱۴۵ کیلومتری برازجان و ۱۸ کیلومتری سعدآباد ثبت شده است.
زمینلرزه دیگری نیز به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه سعدآباد در شهرستان دشتستان را لرزانده بود.
همچنین زمین لرزهای با بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۷ و ۵۹ دقیقه چهارشنبه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۳۸ شمالی و ۵۱.۲۹ شرقی در عمق شش کیلومتری زمین، وحدتیه در شهرستان دشتستان را لرزانده بود.
ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه امروز نیز زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین وحدتیه را لرزانده بود.
ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه امروز زمینلرزهای به بزرگی ۲.۹ ریشتر تنگارم و ساعت ۱۲ و ۳۶ دقیقه امروز زمینلرزهای به بزرگی ۲.۶ ریشتر وحدتیه را لرزانده بود.
احسان ایزدپناه جانشین هلال احمر استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: از شب گذشته تیمهای ارزیاب هلال احمر در منطقه حضور دارند و مشغول بررسی وضعیت مناطق زلزلهزده هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت مالی یا جانی این زمینلرزه مخابره نشده است.
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