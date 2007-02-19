داوران پنجمین جشنواره عکس سیاه و سفید معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد این جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه به ابتکار انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر رشت، آژانس عکس ایران و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و کانون فیلم رشت به انگیزه معرفی و نمایش آثار برگزیده عکاسان کشور از 20 تا 25 اسفندماه در رشت برگزار می‌شود.



موضوع این دوره از جشنواره آزاد تعیین شده و بخش ویژه آن با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ شهرنشینی و روابط انسانی درون کلانشهرها به موضوع "شهر و شهروندی" اختصاص یافته است. در این جشنواره به برندگان اول تا سوم دوربین نیکون 200 D دیجیتال، دوربین نیکون 8 D دیجیتال و دوربین 70S D تعلق خواهد گرفت.

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