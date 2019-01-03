بارندگی در کشور ادامه می یابد/ ورود سامانه بارشی جدید از غرب

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز در اکثر مناطق کشور به جز جنوب شرق، یک سامانه بارشی فعال است که به تدریج از فعالیت آن در نوار غربی کشور کاسته خواهد شد.

احد وظیفه افزود: تمرکز بارش ها در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، دامنه های البرز مرکزی و شرقی در استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، گلستان، دامنه های زاگرس مرکزی در استانهای همدان، لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، بخش هایی از اصفهان، یزد، نیمه شمالی فارس و جنوب غرب کشور در شرق خوزستان و شمال بوشهر است.

وی تصریح کرد: بارش ها در مناطق مرتفع به صورت برف بوده و در جنوب غرب همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. همچنین از اواخر وقت امروز پنجشنبه تا ظهر فردا جمعه دامنه های جنوبی البرز مرکزی در استانهای تهران، قم، سمنان و نیمه شرقی کشور وزش باد شدید دارند که در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: این سامانه فردا جمعه در شمال شرق کشور فعال است و از بعدازظهر جمعه از کشور خارج می‌شود. روز جمعه همچنین در استانهای واقع در غرب سواحل خزر افزایش دمای نسبی ۳ تا ۶ درجه ای پیش بینی می‌شود.

به گفته وی شنبه اکثر مناطق کشور آسمانی صاف و آرام خواهند داشت اما از روز یکشنبه بار دیگر بارندگی از جنوب غرب و غرب کشور آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز سواحل شمالی کشور و فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج پیش بینی شده است.

هوای تهران امروز ابری، در بعضی ساعات بارش باران، در اواخر وقت کاهش ابر و وزش باد شدید و فردا صاف و گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت امروز به ترتیب ۸ و ۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.