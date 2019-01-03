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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک کشته و ۴ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

یک کشته و ۴ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

ایرانشهر - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: برخورد یک خودروی سواری پژو با یک دستگاه پراید در مسیر ایرانشهر به سرباز، یک کشته و ۴ مجروح برجای گذاشت.

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک دستگاه پراید در محور ایرانشهر به سرباز  حوالی روستای «رحمان آباد»، متاسفانه یک نفر کشته و ۴ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مجروحان این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس های اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شهرستان ایرانشهر منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

کد مطلب 4503423

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