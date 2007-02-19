جاده کرج - چالوس باز است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 4 تیم راهداری در محورهای مختلف مستقر هستند و همزمان با بارش برف اقدام به پاکسازی جاده کرده اند.

وی افزود: این اقدام همزمان سبب جلوگیری از نشست برف و در جاده و لغزندگی و یخ زدگی آن شده است.

صفری خاطر نشان کرد: تنها بر اساس اعلام قبلی به منظور ایمن سازی تونل امیرکبیر این تونل تا هشتم اسفند از روز شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 20 تا 7 روز بعد مسدود است.

رئیس اداره راه گچسر از مردم خواست: از مسافرت های غیرضروری به این محور خودداری کنند و در صورت لزوم تردد در جاده - چالوس از زنجیر چرخ ، وسایل گرمایی و سایر وسایل ایمنی استفاده کنند و به هیچ وجه در نقاط بهمن خیز توقف نکنند.