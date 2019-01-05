به گزارش خبرنگار مهر، یدالله کشاورز شنبه‌شب در همایش تجربه نگاری از اردوی صحرایی و رزم شبانه گردان‌های امام حسین(ع) تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر در آینده نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه از برخی مسائل که برای ما فرهنگ شده خیلی ساده از آن می‌گذریم خاطرنشان کرد: در برخی از دانشگاه‌های مشهور رشته‌ای بنام تجربه نگاری تحصیل می شود.

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: سازمان‌ها و سیستم‌های پیشرفته تجربه‌نگاری در برخی از کشورهای جهان به شدت مشغول فعالیت در سطح کلان هستند.

وی با تاکید بر اینکه تجربه نگاری باید مرجع شود تصریح کرد: در آیات و روایات بر تجربه نگاری و مستندسازی تأکیدات و سفارشات فراوانی شده که این خود أهمیت این موضع را در اسلام می‌رساند.

کشاورز با بیان اینکه کاهش زمان و هزینه، جلوگیری از آزمون و خطا، در اختیار داشتن اظهارنظر دیگران از اثرات مثبت تجربه نگاری است افزود: تجربه نگاری توانمندی های سازمان را متبلور می کند.

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: یگان های موفق با استفاده از تجربه های گذشته موفقیت های بیشتری دست پیدا کرده و از اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه ٧٠ درصد اشتباهات سازمان‌ها تکرار پذیر است در حالی که تجربیات آن ٧٠ درصد هم قابل استفاده است افزود: تجربه نگاری تقویت مهارت سازماندهی در مراحل بعدی است. تجربیات باید در سازمان دارای اثرگذاری باشد.

کشاورز با بیان اینکه تجربه نگاری باید دیدگاه را نسبت به جامعه، أفراد و سازمان را تغییر دهد اضافه کرد: به کمیت تجربه نباید نگاه کرد بلکه باید به کیفیت آن که اثرگذار و تغییردهنده است توجه داشت.

در پایان از افراد برتر تجربه نگاری در این تیپ با اهداء جوائزی تقدیر شد.