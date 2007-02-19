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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۴۷

"آلبوم ورزشی" نوروز از شبکه دو پخش می‌شود

"آلبوم ورزشی" نوروز از شبکه دو پخش می‌شود

مدیر گروه مسابقات و سرگرمی شبکه دو از پخش برنامه "آلبوم ورزشی" به تهیه‌کنندگی سیدمجتبی سجادی و اصغر شریف کاظمی در ایام نوروز از این شبکه خبر داد.

سیداحمد کلانتری درباره برنامه های نوروزی گروه مسابقات و سرگرمی شبکه دو به خبرنگار مهر گفت: "برنامه "آلبوم ورزشی" را ویژه ایام نوروز پخش می کنیم. این برنامه مراحل پیش تولید را به تهیه کنندگی سجادی و شریف کاظمی سپری می کند. "آلبوم ورزشی" به رویدادهای مهم ورزشی در سال 85 اختصاص دارد و علاوه بر آن به فعالیت برخی فدراسیون های برتر می‌پردازد."

وی ادامه داد: "برنامه "آلبوم ورزشی" به مدال آوران سال 85 در زمینه های مختلف ورزشی می پردازد و زندگی و مسائل کاری و ورزشی آنها را انعکاس می دهد. این برنامه در 15 قسمت 30 دقیقه ای تهیه می شود. امسال چند رویداد ورزشی چون مسابقات فسپیک (جانبازان و معلولان) در مالزی و مسابقات آسیایی در قطر برگزار شد. در این مسابقات ورزشکاران مدال های بسیاری کسب کردند، به همین دلیل در برنامه "آلبوم ورزشی" به مدال آوران سال 85 می پردازیم."

مدیر گروه مسابقات و سرگرمی شبکه دو در ارزیابی برنامه های سال جاری این گروه گفت: "ما با توجه به تعهداتی که داشتیم و طبق سیاست های پیش بینی شده، برنامه های متنوعی ارائه دادیم از جمله "فوتبال ایرانی"، "سرزمین فوتبال برزیل"، "لژیونرها" و ... بینندگان هم طبق نظرسنجی ها راضی بودند. امسال هم قصد داریم کیفیت برنامه های این گروه در ایام نوروز بالا باشد."

کد مطلب 450496

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