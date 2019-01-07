به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، کارلوس کی روش پس از پیروزی پنج بر صفر امشب تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آسیا مقابل یمن در سالن کنفرانس ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی به خبرنگاران گفت: ما نیاز داریم که گام به گام پیش برویم و بازی های رو به جلوی خودمان را انجام دهیم تا به موفقیت برسیم.

وی افزود: معمولا در بازی های اول جام ملت ها شاهد هستیم بازیکنان با استرس کار را آغاز می کنند ولی خوشبختانه گل اول را خیلی زود زدیم و به تیم حریف فشار وارد کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: یمنی ها اشتباهاتی داشتند و ما از آن استفاده کردیم. جا دارد به بازیکنانم تبریک بگویم و همینطور به بازیکنان یمن که تا آخرین لحظه برای تیمشان جنگیدند.

کی روش در پاسخ به این سئوال که آیا فکر نمی کنید تیم ایران کمی خشن بود و آیا نباید امید ابراهیمی از بازی اخراج می شد؟ گفت: شما در استادیوم بودید؟ قبل از اینکه سردار آزمون کاری انجام بدهد بازیکن یمن خطا انجام داد ولی بازیکنان ایران کاملا بازی را جدی گرفتند و دیدید که قاطعانه پیروز شدند.

سرمربی ایران در خصوص اینکه خیلی ها در ایران از تیم ملی انتظار قهرمانی دارند گفت: البته این امر طبیعی است چون توقعات هواداران است ولی برخی از افراد که این حرف ها را می زنند کسانی هستند که کاری برای رشد فوتبال انجام نمی دهند.

کی روش در خصوص پیشرفت فوتبال ویتنام گفت: من ویتنام را از چند سال پیش می شناختم از زمانی که یکی از دوستانم سرمربی این تیم بود. مطمئنا این تیم خیلی خطرناک و سرعتی است و رشد زیادی داشته به خصوص که از خط دفاع به خوبی توپ را به خط حمله منتقل می کند.

وی در ادامه درباره اینکه تیم ایران شروع خوبی داشت و در قیاس با استرالیا و کره جنوبی خیلی بهتر کار کرد، گفت: شروع خوب برای همه خیلی خوب است و برد همیشه خوشحال کننده است. در بازی اول هیچ تیمی نمی تواند بگوید مدعی است. نتایج بازی های اول به تیم من و بازیکنانم خیلی کمک کرد که هوشیار باشیم. با تمرکز وارد بازی شدیم و خوشحالم که برنده شدیم. ما به هیچ تیمی کاری نداریم و تنها کار خودمان را انجام می دهیم.

کی روش در خصوص اظهار نظر برانکو که امروز صورت گرفته بود و عنوان شده بود تیم ملی چرا نتواند عراق را شکست بدهد گفت: می خندد... الان باید مسائل را به اتفاقات خانگی تغییر بدهیم. قبل از اینکه حرفی در این مورد بزنم باید دوباره به بازیکنانم تبریک بگویم و از سرمربی یمن هم تشکر کنم. از هواداران ایران و یمن ممنون هستم. در مورد این آقا باید بگویم همه او را می شناسیم! او فردی است که همیشه می گفت فوتبال ایران سیرک است!

وی تاکید کرد: دقیقا در لحظاتی که ۸۵ میلیون ایرانی برای تیمشان دعا می کنند فردی هوشمند و خارق العاده مربی عراق را تحسین می کند. کسی که در خدمت فوتبال ایران است از سرمربی حریف هوشمندانه تعریف می کند و با تمام تخصص و حمایتی که از تیمش دریافت کرد باز هم نتواسنت قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شود. حمایتی که باعث شد تیم های دیگر ضرر کنند اما او شهره است که از بازیکنان اوکراینی حمایت کند! بهتر است در این شرایط این مرد باهوش را تنها بگذاریم.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص اینکه آیا فکر می کند در خط دفاع ایران مشکلاتی وجود دارد یا خیر گفت: بله ممکن است در ۹۰ دقیقه برخی مشکلات رخ بدهد. مثلا در لیگ های ایران و قطر اکثر تیم ها سعی می کنند در میانه میدان چه اتفاقاتی می افتد ولی خط دفاع ما در میانه زمین خط حمله حریف را کنترل کردند.

وی در پایان در خصوص عملکرد آزمون و طارمی و گلهای این بازیکنان گفت: مطمئنا این گل‌ها به اعتماد به نفس مهاجمان ما اضافه می کند ولی مهمترین موضع این بود که انتقال توپ از خط دفاع به هافبک و حمله ما به خوبی انجام شد.

کی روش در پایان نشست خبری خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست خبری گفت: از اینکه مجبور شدم مسائل خانوادگی را عنوان کنم عذر خواهی می کنم.