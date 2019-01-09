یک بام و دو هوای وزارت ورزش در مورد سرپرستان

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: این روزها حضور «سرپرست» ها در ورزش پررنگ تر از همیشه است به خصوص اینکه تعداد قابل توجهی از فدراسیون ها با مدیریت آنها اداره می شوند و این افراد هستند که حداقل در ظاهر و بر اساس حکم دریافتی، موظف به فراهم کردن شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون خود می باشند تا مدیریت آن را به ثبات برسانند.

والیبال، کشتی، هندبال، کاراته، جودو، قایقرانی، هاکی، چوگان، ورزش های سه گانه و ورزش ناشنوایان فدراسیون هایی هستند که با سرپرست اداره می شوند و به همین دلیل وزارت ورزش باید برگزاری مجامع انتخاباتی آنها را در اولویت کارهای خود قرار دهد به خصوص اینکه برخی از این فدراسیون ها جزو رشته های المپیکی به حساب می آیند که ورزشکاران و تیم های شان میادین انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را پیش رو دارند.

تنیس هم جدیدترین فدراسیونی است که مدیریت آن به سرپرست داده شده است. البته سرپرست این فدراسیون مجید شایسته است که دو دوره متوالی ریاست این فدراسیون را بر عهده داشته و اتفاقا کاندیدای دوره جدید انتخابات هم شد. انتخاباتی که پروسه برگزاری آن به دلایل نانوشته - تک کاندیدا بودن - به عقب برگشت داده شد تا از اول و با ثبت نام مجدد کاندیداها انجام شود.

همین مسئله ابهاماتی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه مجید شایسته به دلیل سرپرست شدن نمی تواند ورود دوباره به انتخابات تنیس داشته باشد این در حالی است که یک مقام مسئول در وزارت وزارت ورزش تاکید دارد بر اینکه منعی برای شایسته و سرپرستان مشابه او جهت کاندیدا شدن و حضور در انتخابات فدراسیون مطبوع خود وجود ندارد. وی در عین حال گفت که شرایط کاندیدا شدن برای همه سرپرست ها یکسان نیست!

یک بام و دوهوای وزارت ورزش

مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش و مشاور امور مشترک فدراسیون های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین نامه انتخابات رئیس فدراسیون ها منعی برای نام نویسی و کاندیدا شدن سرپرستان نگذاشته، گفت: همه افراد در صورت دارا بودن شرایط احراز انتخاب رئیس فدراسیون - مصوب ۹۶/۶/۱۴ - می توانند برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون ها، کاندیدا شوند. هیچ محدودیتی برای هیچ فردی و حتی کسانی ها که به عنوان سرپرست، فدراسیون را اداره می کنند وجود ندارد.

وی در این رابطه ادامه داد: البته رئیس مجمع با لحاظ کردن شرایط می تواند در مورد فدراسیون ها و برگزاری مجامع انتخاباتی آنها تصمیماتی بگیرد. بر همین اساس در مورد فدراسیون هایی که به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها توسط سرپرست اداره می شوند، با لحاظ کردن یک سری موارد و جلوگیری از عدم ایجاد هرگونه شبهه، اینگونه تصمیم گرفته شد که سرپرستان آنها اجازه ای برای ورود به انتخابات نداشته باشند و تنها موظف به مهیا کردن شرایط قانونی برای برگزاری مجمع و تسهیل فرآیند انتخابات شدند.

فقط دو نفر از سرپرستان اجازه کاندیدا شدن دارند

به گفته مستجاب الدعوه و با لحاظ کردن این موضوع که به جز فدراسیون های مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، ورود سرپرست های دیگر فدراسیون ها به انتخابات بلامانع است، سرپرست فدراسیون های والیبال، کاراته، جودو، هندبال، قایقرانی، چوگان، ورزش های سه گانه و ورزش ناشنوایان حسب تصمیمات اتخاذ شده امکان کاندیدا شدن برای احراز پست ریاست ندارند اما سرپرست دو فدراسیون کشتی و تنیس از این قاعده مستنی هستند و می توانند کاندیدا شوند چراکه برای کشتی به خاطر استعفای رسول خادم سرپرست انتخاب شد و در مورد تنیس هم پایان دوره ریاست شایسته باعث سرپرستی او شده است.

وی همچنین در مورد هاکی که اجرای قانون منع به کارگیری در آن با درگذشت مرحوم بهرام شفیع همزمان شد نیز تاکید کرد که هاکی هم جزو فدراسیون هایی است که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بود و به همین دلیل سرپرست این فدراسیون اجازه کاندیدا شدن ندارد.

وضعیت حق رای کاندیداها در مجامع انتخاباتی

مسئول امور مجامع وزارت ورزش همچنین در مورد حق رای کاندیداها در مجامع انتخاباتی اینگونه توضیح داد: از میان کاندیداها تنها رئیس فدراسیون که خود نیز کاندیدا شده است، حق رای دارد آنهم در صورتیکه دوره چهارساله ریاستش به اتمام نرسیده باشد. حتی اگر یک روز از دوره چهارساله وی گذشته باشد وی هم حقی برای رای دادن در مجمع انتخاباتی ندارد. کمااینکه در مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی، محمد علیپور چنین حقی نداشت.

مشاور دفتر امور مشترک فدراسیون ها یادآور شد: طبق آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها، روسای هیات های استانی اعضای مجمع هستند که حق رای هم دارند. در غیاب وی نماینده هیات رئیسه هیات استانی می تواند با معرفی نامه لازم و حفظ حق رای در مجمع شرکت کند.

این مقام مسئول در وزارت ورزش تاکید کرد که آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها بدون هیچ دخل و تصرفی در مورد مجمع انتخاباتی همه فدراسیون ها اجرا می شود.