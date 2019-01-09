به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا در دومین روز از برگزاری همایش سراسری راویان انقلاب و دفاع مقدس که صبح امروز(چهارشنبه) در سالن شهید فهمیده مجتمع ۵ آذر، برگزار شد، ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به شرکت کنندگان این همایش، گفت: ما با دوستان شهیدمان عهد بستیم که در مسیر بمانیم و به سربازی و مردم‌داری و ولایت‌مداری خود ادامه دهیم.

وی در ادامه افزود: امروز سالروز آغاز عملیات کربلای ۵ است؛ بعد از کربلای ۵ و فتح فاو، سرنوشت جنگ عوض شد. بعد از آن آمریکا و هم پیمانانش گفتند که باید به ایران امتیاز دهیم و قطعنامه منعقد شد. ای کاش بازوی سیاسی و عملیاتی با هم حرکت می‌کردند.

مشاور عالی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه باید از پیروزی نظامی، سیاسیون بهره ببرند، گفت: امروز در ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و برخی در داخل و خارج در تلاشند تا این سال‌ها به خوبی برای مردم تبیین نشود. حال آنکه بیش از نیمی از نسل ما بعد از جنگ به دنیا آمده‌اند.

صفوی، با بررسی انقلاب‌های جهان یادآور شد: با ارزیابی انقلاب هایی مثل فرانسه، چین و... به خوبی می‌توانیم بفهمیم که پایه‌های انقلاب ما اسلام و ولایت فقیه بوده و دارای چارچوب مشخصی است. درصد حضور مردم در انقلاب اسلامی مثال زدنی است. مردم از همه قشرها مشارکت داشتند. انقلاب اسلامی ما در عرصه منطقه‌ای و جهانی شناخته شده است.

مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به شرایط منطقه، تصریح کرد: امروز آمریکایی‌ها با چند بحران مواجه هستند، یکی از آنها دولت فدرال روسیه است زیرا ادوات جنگی روسیه بسیار پیشرفته بوده و از لحاظ نظامی برای آمریکا تهدید محسوب می‌شود. چالش دیگر آنها چین است که تا سال ۲۰۳۰ بزرگترین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. حال آمریکایی‌ها به‌جای رسیدگی به مشکلات خود و تهدیدهایی که آنها را تهدید می‌کنند می‌خواهند به کشورهایی مثل افغانستان حمله ور شوند.

صفوی در همین رابطه ادامه داد: سومین تنش بزرگ آمریکا انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی تمدن جدید و نهضت بزرگی را در جهان ایجاد کرده است. امروز ما در حال گسترش این تفکر هستیم که نمونه‌ای از آن حشد الشعبی و حزب الله لبنان است. این مدل فکری و مقاوم سازی مردم یک تفکر است. امروز فرهنگ لیبرال دموکراسی رو به پایان است.

وی با تاکید بر نقش اسلام برای نجات جهان، اظهار کرد: تفکر اسلامی تنها نجات دهنده جهان است، البته اسلام درست نه اسلام وهابیت. امروز جمهوری اسلامی است که پس از ۴۰ سال می‌تواند، تفکر خود را گسترش دهد. امریکایی‌ها از این جهت نگران گسترش تفکر اسلامی هستند.

مشاور عالی فرماندهی کل قوا به قدرت ایران از جنبه نرم پرداخت و بیان کرد: قدرت نرم ایران که همان قدرت فرهنگی و اسلامی ایران است، امروز در حال گسترش در جهان است. امروز من از شما می‌خواهم که مطالب دفاع مقدس را گسترش دهید ولی در شرایط حاضر کار جدیدی که باید انجام دهید این است که باید دفاع مقدس را با شرایط امروز کشور مقایسه کنید.

صفوی خاطر نشان کرد: امروز یک عملیات روانی، رسانه‌ای و اقتصادی در حال انجام علیه جمهوری اسلامی است. این عملیات‌ها توسط آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی در حال انجام است. در زمان جنگ همه مردم با هم در مقابل دشمن ایستادند، امروز هم باید اینگونه باشد. در زمان جنگ همه به حرف امام گوش می‌دادند.

وی تاکید کرد: امروز نمی‌شود کسانی در کشور باشند که مخالف باشند و غیر از سخن رهبری عمل کنند. در کشور سیاست‌های کلان نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود؛ نمی‌شود یک اتومبیل دو فرمان داشته باشد.

مشاور عالی فرماندهی کل قوا افزود: امروز عمده اقتصاد کشور دولتی است که باید به مردم واگذار شود. البته نه به صورت خصولتی بلکه واقعا به مردم تحویل شود. در این صورت مردم هم نقدینگی خود را به میدان می‌آورند. امروز در اقتصاد مقاومتی باید شاهد حضور مردم باشیم، البته مردم نیاز به اعتماد دارند و نباید هر روز مسیر اقتصاد تغییر کند.

صفوی، افزود: ما امروز در سوریه و عراق در مقابل آمریکا و متحدانش پیروز شده‌ایم. آیا سیاست مداران ما از این پیروزی‌ها بهره می‌برند؟ سیاست‌خارجی ما به خوبی از این پیروزی در عرصه بین الملل بهره می‌برد؟ ما امروز قدرت اول منطقه هستیم. امروز آمریکا باید این قدرت را بپذیرد. قدرت آمریکایی‌ها در حال نزول است. چینی‌ها در حال قدرت گرفتن در جهان هستند.

وی در پایان تصریح کرد: رهبران خردمندی مثل امام و رهبری ملت را پیروز می‌کنند و رهبرانی مثل ترامپ مردمشان را به بیچارگی می‌اندازد. مقام معظم رهبری نزدیک به ۳۰ سال است که ولی فقیه مردم هستند. امروز رهبر معظم انقلاب، پرچمدار دفاع از بلاد مسلمین است.