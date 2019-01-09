  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

سینا حجازی مهمان مژده لواسانی می‌شود

سینا حجازی مهمان مژده لواسانی می‌شود

سینا حجازی خواننده کشور امروز ۱۹ دی ماه به برنامه «کاملا دخترونه» با اجرای مژده لواسانی می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کاملا دخترونه» با اجرای مژده لواسانی هر روز ساعت ۱۶:۳۰ روی آنتن شبکه سوم سیما می رود. این برنامه این هفته با موضوع شادمانی روی آنتن رفت و مژده لواسانی در حوزه های مختلف به ابعاد شادمانی در زندگی پرداخت.

لواسانی امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه نیز میزبان سینا حجازی خواننده کشور است تا از زاویه موسیقی و آثار او موضوع این هفته برنامه را بررسی کند و به نوعی اختتامیه برنامه را با وی رقم بزند.

برنامه «کاملا دخترونه» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۲۰ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

کد مطلب 4508164
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها