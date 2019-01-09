به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کاملا دخترونه» با اجرای مژده لواسانی هر روز ساعت ۱۶:۳۰ روی آنتن شبکه سوم سیما می رود. این برنامه این هفته با موضوع شادمانی روی آنتن رفت و مژده لواسانی در حوزه های مختلف به ابعاد شادمانی در زندگی پرداخت.

لواسانی امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه نیز میزبان سینا حجازی خواننده کشور است تا از زاویه موسیقی و آثار او موضوع این هفته برنامه را بررسی کند و به نوعی اختتامیه برنامه را با وی رقم بزند.

برنامه «کاملا دخترونه» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۲۰ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.