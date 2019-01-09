عزیز قیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پرونده محیط بان همدانی به دلیل نقص تحقیقات به شعبه همدان ارجاع شد، اظهارداشت: با توجه به اینکه شعبه یک کیفری همدان رأی بر قصاص نفس محیط بان «مومیوند» صادر کرده بود، دیوان عالی کشور به نحوه تحقیقات و نقص در آن ایراد گرفت.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار کرد: با فرجامخواهی صورت گرفته از سوی وکیل محیطبان، پرونده در شورای ۴۷ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پرونده برای تحقیقات بعدی به شعبه یک دادگاه کیفری همدان ارجاع داده شد.
عزیر قیاسی گفت: رسیدگی به پرونده مجدداً در جریان است تا تحقیقات انجام شود.
وی اظهار کرد: ممکن است در روند بررسی پرونده و انجام تحقیقات زمینههایی برای نقض حکم باشد.
«سعید مومیوند»، محیط بان استان همدان دو سال گذشته در منطقه محافظتشده «نشر»، شاهد حضور فردی مسلح در این منطقه ۴گانه محافظت شده میشود.
محیطبانان همدانی خودرو آنها که پیکان بوده را توقیف کرده و یکی از دو سرنشین متواری میشود، محیطبان با وجود اخطار فراوان اقدام به شلیک هوایی میکند اما باتوجه به ناهموار بودن زمین، شرایط منطقه و بر خلاف میل باطنی خود، این تیر ناخواسته به فرد خاطی اصابت میکند و فرد مجروح پس از ۱۷ روز از دنیا میرود.
در نخستین دادگاه این محیطبانان، مجازات محیطبانی که اقدام به شلیک کرده بود، قصاص نفس شناخته و حکم اعدام صادر می شود؛ همچنین محیطبان دیگری که به همراه سعید مومیوند بوده به ۵ سال حبس محکوم شده است.
پس از این اتفاق با پیگیریهای ادارهکل حفاظت محیطزیست استان همدان لایحه فرجامخواهی برای تجدیدنظر در حکم این محیط بانان بهویژه سعیدمومیوند ارسال می شود که امروز فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از نقض حکم اعدام محیط بان همدانی خبر داده بود.
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