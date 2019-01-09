بیست و دومین شماره مجله فناوری مهر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۲۲ مجله فناوری مهر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مروری دارد بر اتفاقات حوزه ICT در سال گذشته میلادی؛ براین اساس گزارش « ۲۰۱۸ و سال رسوایی غولهای فناوری» یکی از گزارش های جذاب این بخش است. در همین حال در این سرفصل، گزارشی با عنوان فعالیت «ماینرها» در ایران قانونی می شود نگاهی فنی و عملی به موضوع استخراج ارز دیجیتال در کشور داشته است. در این بخش موضوع نفوذ ۵۰۰ اپلیکیشن آلوده به موبایل کاربران، ۳ برابر شدن ظرفیت شبکه اینترنت داخلی و آخرین آمار از جمعیت آنلاین جهان، از دیگر موضوعات مهم و خواندنی هستند.

در بخش علم و دانش مجله فناوری مهر، با دانشمندان ایرانی پراستناد در میان پژوهشگران برتر جهان آشنا می شویم و حضور چشمگیر پژوهشگران جهان اسلام در میان دانشمندان پراستناد دنیا از دیگر اخبار مهم است. همچنین در خبری آمده است که ایران یک چهارم تولید علم کشورهای اسلامی را در اختیار دارد.

از جمله خبرهای جذاب این بخش می توان به اخباری مانند تحلیل DNA یک زن ۴۲۵۰ ساله و کشف شکل ظاهری وی و نیز قطعه کردن جسد زن ۸۷ ساله به ۲۷ هزار قطعه برای پیشبرد علم، اشاره کرد.

این شماره از مجله فناوری مهر در بخش فناوریهای نوین، به موضوع نیروگاه خورشیدی و استفاده از پنل های خورشیدی نگاه ویژه ای دارد. یکی از خبرهای مهم این بخش مربوط به ساخت نیروگاه خورشیدی متحرک است و همچنین در خبری آمده که یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی را دارد. موافقت سازمان محیط زیست با کشت پنبه تراریخته و تولید داروی تقویت حافظه از عصاره گیاهی از جمله اخبار مهم این بخش است.

در سرفصل فناوری خودرو، خبری با عنوان «محققان کشور، خودروهای معمولی را برقی می کنند» از جمله اخبار مهم است. اولین خودرو پهپاد به پرواز درآمد و خودروی خودرانی که ۳۰۹۹ مایل سفر کرد از جمله اخبار خواندنی این بخش است. همچنین گفته می شود که آستون مارتین ابرخودروی ۲.۵ میلیون پوندی می سازد.

بیست و دومین شماره مجله فناوری مهر، در بخش هوافضا گزارش ویژه ای با عنوان « فناوری سنجش از دور به کمک مدیریت بحران می آید» دارد و در آن به صورت تفصیلی به نحوه استفاده از ابزارهای فناوری فضایی در مدیریت بحران و بلایای طبیعی پرداخته است.

دستیابی ایران به ماهواره مخابراتی بومی تا ۷ سال دیگر و ۳۷ دانشجوی ایرانی هوافضا که بورسیه چین شدند از دیگر اخبار مهم این بخش است.

بیست و دومین مجله فناوری مهر در ۶۱ صفحه منتشر شده و از این لینک در دسترس است.