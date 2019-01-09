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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

بیماران کشورهای همسایه برای درمان به مشهد سفر می کنند

بیماران کشورهای همسایه برای درمان به مشهد سفر می کنند

مشهد- رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:توانمندی های پزشکی و تجهیزاتی مراکز درمانی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد باعث شده بیماران از کشورهای همسایه برای درمان به مشهد بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دارابی ظهر چهارشنبه در نشست با نمایندگان عالی کشورهای عراق،ترکیه،پاکستان و  ترکمنستان که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران وجوه مشترک دینی ، مذهبی و زبانی زیادی با کشورهای همجوار دارد و این امر فرصت مناسبی برای تحصیل در این کشور محسوب می شود.

وی افزود: توانمندی های علمی، پزشکی و تجهیزاتی مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه  علوم پزشکی مشهد باعث شده بیماران از کشورهای مختلف برای درمان بیماری خود به مشهد مراجعه کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد توسعه گردشگری سلامت یکی از اولویت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و با توجه به توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و امکانات مناسبی که در مراکز درمانی این دانشگاه ایجاد شده است، تلاش می شود بهترین نوع خدمات به بیماران و مراجعین ارائه شود. 

دارابی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ها و اقداماتی که در این دانشگاه صورت گرفته است در حال حاضر این دانشگاه آمادگی جذب دانشجویان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی را داراست.

وی بیان کد: در حال حاضر ۲۶۰ دانشجوی خارجی در مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال تحصیل هستند و در مقاطع تحصیلات تکمیلی آموزش به زبان انگلیسی است.

کد مطلب 4508709

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