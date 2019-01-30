تبعات دلالی در توریسم درمانی کشور/شکایت بیماران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت توریسم درمانی که از آن به عنوان گردشگری سلامت یاد می کنیم، در سال های اخیر از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورهایی برخوردار بوده است که توانسته اند با برنامه ریزی و تجهیز بیمارستان های خود، زمینه جذب بیماران از سایر کشورها به کشور خودشان را فراهم کنند. بطوریکه امروزه کشور کوچک امارات متحده عربی، از طریق توریسم درمانی، درآمدهای چند میلیارد دلاری را برای خود رقم زده است. این در حالی است که کشور ما به رغم پیشرفت پزشکی در دنیا، هنوز در چالش های حوزه گردشگری سلامت، گرفتار است.

پنج کشور برتر گردشگری سلامت

آمار منتشر شده نشان می دهد بخش عمده ای از گردشگری سلامت، در کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوس آرام، متمرکز شده است. این در حالی است که پنج کشور برتر عبارتند از ایالات متحده آمریکا، آلمان، چین، فرانسه و ژاپن که ۵۹ درصد از کل سفرهای گردشگری سلامت را به خود اختصاص داده اند و ۲۰ کشور برتر، ۸۴ درصد این صنعت را در اختیار دارند.

بر اساس آمار گردشگری سلامت، در سال ۲۰۱۷، برزیل در بین ۲۰ کشور برتر این صنعت قرار گرفته است. مجموعه «کیورتل»، یکی از مقاصد گردشگری تندرستی در برزیل است. در همین حال، اروپا، مقصد بزرگ ترین تعداد سفرهای سلامتی است. هزینه های گردشگری سلامت در آمریکای شمالی زیاد است. از همین رو، در پنج سال گذشته، آسیا بیشترین میزان درآمد سالانه گردشگری سلامت را به خود اختصاص داده است.

نگاه صنعتی به گردشگری سلامت

سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به رویکرد آموزشی این وزارتخانه در حوزه گردشگری سلامت، معتقد است که دیدگاه ما هم باید در این حوزه، نگاه صنعتی به گردشگری سلامت باشد. همان طور که دنیا، امروزه از گردشگری سلامت به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد می کند.

وی با تاکید بر حمایت وزارت بهداشت از بخش های خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری سلامت، گفت: تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد، این حمایت ها را عملیاتی می کنیم و تا زمانی که یک شرکت یا مرکز درمانی در مدار قانون حرکت کند، این حمایت ها شامل او خواهد شد.

رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، بر ضرورت استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای توسعه گردشگری سلامت در کشور تاکید کرد و افزود: تقریبا هیچ فعالیتی حتی برای بیمار ایرانی در فضای مجازی نداشته ایم.

درآمد سه کشور برتر دنیا در سال ۲۰۱۷

آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده آمریکا با جذب ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر سلامت، توانسته ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد کسب کند. در همین حال، کشور آلمان نیز با جذب ۶۶ میلیون و ۱۰۰ هزار گردشگر سلامت، ۶۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد از این صنعت داشته است.

توجه به استانداردهای بین‌المللی گردشگری سلامت

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به چالش های حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: خدمات پزشکی در ایران، از سال های گذشته نیز محصور در درون مرزها نبوده است. اما، نکته ای که می بایست به آن توجه داشت این است که گردشگری سلامت بخشی از خدمات بین المللی سلامت است و ما نباید با این رویکرد به گردشگری سلامت نگاه کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به استانداردهای بین المللی گردشگری سلامت، افزود: ارائه خدمات ما می بایست بتواند اعتمادسازی و برندسازی کند.

جهانگیری، سال ۹۸ را به عنوان سکوی پرش گردشگری سلامت ایران پیش بینی کرد و گفت: ما می بایست بر روی خدمات بین المللی سلامت اعم از پزشک، برنامه ریزی، اسکان و...، کار کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، اهتمام مسئولان امر به حوزه گردشگری سلامت را مورد تاکید قرار داد و افزود: چالش و مشکلات زیادی پیش روی حوزه گردشگری سلامت کشور وجود دارد که می بایست بر روی آنها کار کنیم تا بتوانیم شرایط جذب بیماران خارجی را روز به روز افزایش دهیم.

بیمه‌ها پای کار نیستند

در همین حال، هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، وجود دلالان در حوزه گردشگری سلامت را یکی از آسیب های این حوزه در کشور دانست و گفت: ارائه خدمات به بیماران، از سوی کسانی که هویت مشخصی در این حوزه ندارند، یکی از مشکلات پیش روی ماست.

وی افزود: پای کار نبودن بیمه ها، باعث تشدید بی تفاوتی بیمارستان ها به حوزه گردشگری سلامت شده و در نتیجه حضور دلالان در این صنعت را تشدید ساخته است.

علت شکایات بیماران خارجی

این در حالی است که جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، معتقد است که خدمت به بیمار خارجی خوب ارائه می شود، اما پیگیر امور نیستیم و نمی دانیم بعد از درمان، چگونه از کشور خارج می شود. و اساسا، برنامه ای در این قسمت نداریم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که صرف حضور حاکمیت در این حوزه اثرگذار نیست و باید از بخش خصوصی حمایت کند.

جهانگیری با عنوان این مطلب که به خاطر کسب چند دلار نباید آبروی سیستم خدمات را ببریم، گفت: نباید به خاطر ۲۰۰۰ دلار، کاری را ارائه بدهیم که در شان گردشگری سلامت کشور نباشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به تبعات حضور دلالان و واسطه ها در حوزه گردشگری سلامت کشور، افزود: شکایت بیماران خارجی از خدماتی که دریافت کرده اند، مشکل ساز شده است. زیرا، تنها مرجع رسیدگی به این قبیل شکایت ها، سازمان نظام پزشکی است و آمار شکایت ها رو به افزایش است.

جهانگیری ادامه داد: در همین ارتباط، سفارتخانه ها ما را می خواهند.

وی با عنوان این مطلب که بیماران خارجی از خدماتی که دریافت کرده اند رضایت نداشته و در نتیجه طرح شکایت می کنند، افزود: قریب به اتفاق این مشکلات در بیمارستان هایی رخ داده که دارای بخش بین الملل (IPD) نبوده اند و این خدمات را در مراکز درمانی واجد صلاحیت دریافت کرده اند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: یک مورد از این شکایت ها از پزشکی بوده که ما او را از ارائه خدمات در کشور محروم کرده ایم، اما در خارج هم از او شکایت کرده اند.

جهانگیری گفت: تصویری که از ایران می سازیم، مهم ترین رکن برای جذب بیمار خارجی است.