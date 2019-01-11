از برپایی نمایشگاه فیتور تا کشف دو خمره تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نشست مربوط به دوازدهمین دوره نمایشگاه گردشگری تهران و صنایع وابسته که قرار است از بیست و سوم تا بیست و ششم بهمن ماه در تهران برگزار شود، برپا شد.

در این برنامه، ایرادهای اساسی نمایشگاه در یازده دوره قبلی توسط مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری اعلام شد.

محمد ابراهیم لاریجانی گفت: فروش بهاره در نمایشگاه تخصصی گردشگری، صدای زیاد موسیقی اقوام در فضای سرپوشیده، عدم توجه به استان های کمتر شناخته شده، نبود برنامه های جانبی مانند همایش ها از جمله ایرادات وارده به این نمایشگاه بود که امسال درصدد هستیم تا آنها را رفع کنیم.

در این هفته همچنین با هدف حفاظت و ارتقای سایت های میراث جهانی، کمپین داوطلبان میراث جهانی از همه نهادها و موسسه های علاقه مند دعوت به همکاری کرد. در این برنامه داوطلبان برای پایبندی بیشتر نهادها، طی یک فرآیند چرخه ای دو ساله به این کمپین می پیوندند. آنها تا نیمه شب سیزدهم ژانویه به وقت پاریس فرصت دارند برای ثبت پروژه پیشنهادی خود اقدام کنند.

در این هفته همچنین سازمان میراث فرهنگی مراسم تکریم از ۴ معاون بازنشسته این سازمان را برگزار کرد. سید محمد بهشتی که ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی را بر عهده داشت در این برنامه گفت: ۴۰ سال است که در این سازمان حضور داشته ام. اثر این خدمت ها آن بوده که این بار به «بازنشستگان به تقصیر» تبدیل شده ایم و این بازنشستگی یک جرم محسوب شد.

وی گفت: امیدوارم زمانی که شما هم بازنشسته شدید اتفاقات خوبی بیفتد. این سازمان حافظه قوی دارد.

در این برنامه علاوه بر سید محمد بهشتی از حسین تاجیک، جلیل گلشن و احمد دانیالی تجلیل به عمل آمد.

همچنین خیاطیان، معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی گفت: ۲۵ درصد از مقامات سازمان میراث فرهنگی بازنشسته هستند.

در این هفته همچنین دوباره پیشنهاد نامگذاری خیابان استاد نجات الهی به گذر صنایع دستی در نشست بین شهردار منطقه ۶ و معاون صنایع دستی داده شد. این پیشنهاد تقریباً هر سال داده می شود ولی هیچ وقت اجرایی نشده است. اکنون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران با همکاری بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری در حال برنامه ریزی برای برپایی پاویون ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا که در اواخر دی ماه برپا می شود، هستند. به همین منظور نشستی با تورگردانان و فعالان گردشگری در این زمینه برگزار کردند.

از شهرستان ری نیز خبر رسید که دو خمره بزرگ در ساختمانی در محدوده مرکزی شهر ری کشف شده است. مسئولان میراث فرهنگی تهران در حال بررسی کارکرد این خمره هستند. برخی گفته بودند که این خمره ها محل ذخیره آب یا آذوقه بوده اند. برخی هم در فضای مجازی گفتند این دو خمره مملو از سکه بوده است که البته توسط مسئولین مربوطه رد شد.