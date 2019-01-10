۱۳۵ سازمان مردم نهاد سلامت در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران ظهر پنجشنبه در دومین جلسه آموزشی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سلامت استان مازندران با بیان اینکه۱۳۵ سمن تخصصی سلامت در استان مازندران وجود دارد، گفت: بیشترین سمن در شهرستان های ساری و آمل فعال هستند و شهرستان آمل نیز بیشترین خیر رادر این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه ۵۸ سمن غیر تخصصی در حوزه سلامت نیز در استان وجود دارد، افزود: در حوزه سرطان و کنسر ۱۳ سمن در شهرستان های بابل، ساری، تنکابن، عباس آباد، بابلسر وقائمشهر فعالیت می کنند.

دکتر رنجبران هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه اجتماعی را گسترش سمن ها در همه شهرستان ها عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر در مازندران ۸ سمن در حوزه تالاسمی،۸ سمن حمایت از بیماران کلیوی، ۸ سمن ام.اس، یک سمن در حوزه بیماری صرع، دو سمن در حوزه هموفیلی، یک سمن در حوزه بیماری قلبی، ۱۳ سمن توانبخشی معلولین، ۴۷ سمن آسیب های اجتماعی، ۲۶ سمن اعتیاد، دو سمن نابینایان، یک سمن ناشنوایان، ۵ سمن ورزش و تندرستی، ۱۰ سمن حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و ۴۳ سمن حمایتی و درمانی وجود دارد.

معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیماری را یکی از مسائل حساس جامعه دانست و بیان کرد: ۱۹۴ سمن در حوزه سلامت در استان وجود دارد که در طول سال، نشست هایی با معاونت های تخصصی برگزار می شود.

وی به برگزاری ورزش صبحگاهی در روزهای چهارشنبه هر هفته در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و واحدهای ستادی تابعه در شهرستان ها با حضور کارکنان و مدیران اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات خوب استانداری پیگیری ورزش همگانی است که شرایط لازم برای ورزش کارکنان دستگاه های اجرایی فراهم شده است.

دکتر رنجبران به انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و ادامه داد: مهارت های ارتباطی یکی از مسائل مهم در حوزه اجتماعی است که به منظور ارتقای مهارت ها آموزش لازم برای رابطین اجتماعی برگزار شد.