۲۰ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۰۹

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خبر داد

امدادرسانی به ۷۵ در راه مانده برف و کولاک گلستان

گرگان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به ۷۵ در راه مانده برف و کولاک گلستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سید رحیم میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقوع بارش برف و کولاک در سطح استان به ویژه در محورهای مواصلاتی کوهستانی که از صبح امروز (پنجشنبه) شدت یافت، تمامی تیم های عملیاتی مستقر در پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان به منظور خدمت رسانی به حادثه دیدگان و درراه ماندگان، به حالت آماده باش کامل عملیاتی درآمدند.

وی افزود: در این عملیات ها تاکنون به  ۶۸ نفر در محور توسکستان به شاهرود و هفت نفر در محور درازنو و رادکان خدمات رسانی شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: از هموطنان تقاضامندم چنانچه در طول مسیر حرکت در جاده هادچار حادثه شدند با شماره ندای جمعیت هلال احمر (۱۱۲) تماس بگیرند و در صورت امکان از تردد غیرضروری در محورهای برف گیر خودداری کنند، همچنین خودروی خود را به وسایل گرمایشی و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

