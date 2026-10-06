۸۰ کیلومتر از باند دوم محور زاهدان-خاش در ۲۰ ماه ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری ظهر سه‌شنبه در بازدید از عملیات اجرایی پروژه باند دوم محور زاهدان–خاش اظهار کرد: تمامی قطعات این محور پرتردد و حادثه‌خیز فعال است و عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف با جدیت ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اهمیت این مسیر افزود: محور زاهدان–خاش یکی از مسیرهای پرتردد استان است و تکمیل باند دوم آن، ارتباط مستقیمی با ارتقای ایمنی سفر، کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای و افزایش ظرفیت تردد دارد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم مدیریت عالی استان، هر بخش از پروژه که آماده بهره‌برداری شود، بدون انتظار برای تکمیل سایر قطعات، بلافاصله زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد تا مردم بتوانند از ظرفیت ایجادشده استفاده کنند.

اکبری با اشاره به چالش‌های اعتباری این پروژه گفت: با وجود تعهدات مالی موجود، عملیات اجرایی متوقف نشده است و تلاش می‌شود با تأمین منابع مورد نیاز، روند تکمیل قطعات باقی‌مانده سرعت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده، تکمیل باند دوم محور زاهدان–خاش تا اواسط سال آینده است؛ پروژه‌ای که بهره‌برداری کامل از آن می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تردد، زمینه سفر ایمن‌تر مردم در یکی از محورهای مهم و پررفت‌وآمد استان را فراهم کند.