به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلام‌آبادغرب بعد از ظهر سه‌شنبه با محوریت بررسی آخرین پیش‌بینی‌های جوی، احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگوهای بارشی و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های شدید برگزار شد.

فرهاد شهبازی، فرماندار اسلام‌آبادغرب در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال افزایش بارش‌ها در نیمه دوم مهرماه، باید پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، نقاط آسیب‌پذیر شهرستان شناسایی و اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود.

وی افزود: پاکسازی پل‌ها، مسیل‌ها و مسیر رودخانه‌ها، رفع موانع موجود در مسیر عبور روان‌آب‌ها و همچنین آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فرماندار اسلام‌آبادغرب با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلابی، بر ضرورت توجیه دهیاران و آماده‌سازی روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: وضعیت عشایری که در مسیرهای احتمالی سیلاب قرار دارند نیز باید بررسی شود و در صورت نیاز، ضمن صدور اخطارهای لازم، برای انتقال و تخلیه آنها از مناطق پرخطر اقدام شود.

شهبازی همچنین پاکسازی مسیر رودخانه راوند را از اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه این رودخانه از داخل شهر اسلام‌آبادغرب عبور می‌کند، پاکسازی مسیر و رفع موانع موجود باید با سرعت انجام شود تا در صورت افزایش حجم روان‌آب‌ها، از آبگرفتگی و بروز خسارت در محدوده شهری جلوگیری شود.

وی با اشاره به مطرح شدن احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط بارشی پاییز، بیان کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال شرایط بارشی مناسب‌تر در پاییز حکایت دارد و این وضعیت می‌تواند فرصتی برای تقویت منابع آبی باشد، اما در عین حال احتمال بارش‌های رگباری و وقوع سیلاب نیز باید جدی گرفته شود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر وقوع حادثه بمانند، بلکه باید با رویکرد پیشگیرانه، نقاط پرخطر را شناسایی و نسبت به رفع مشکلات و آماده‌سازی امکانات اقدام کنند.

شهبازی در پایان بر رصد مستمر شرایط جوی، آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و هماهنگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مدیریت بارش‌های احتمالی تأکید کرد.