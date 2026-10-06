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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

هشدار مدیریت بحران اسلام‌آبادغرب نسبت به بارش‌های شدید پایان مهر

هشدار مدیریت بحران اسلام‌آبادغرب نسبت به بارش‌های شدید پایان مهر

کرمانشاه- فرماندار اسلام‌آبادغرب با هشدار نسبت به احتمال بارش‌های شدید و سیلابی در پایان مهرماه، بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلام‌آبادغرب بعد از ظهر سه‌شنبه با محوریت بررسی آخرین پیش‌بینی‌های جوی، احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگوهای بارشی و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های شدید برگزار شد.

فرهاد شهبازی، فرماندار اسلام‌آبادغرب در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال افزایش بارش‌ها در نیمه دوم مهرماه، باید پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، نقاط آسیب‌پذیر شهرستان شناسایی و اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود.

وی افزود: پاکسازی پل‌ها، مسیل‌ها و مسیر رودخانه‌ها، رفع موانع موجود در مسیر عبور روان‌آب‌ها و همچنین آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فرماندار اسلام‌آبادغرب با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلابی، بر ضرورت توجیه دهیاران و آماده‌سازی روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: وضعیت عشایری که در مسیرهای احتمالی سیلاب قرار دارند نیز باید بررسی شود و در صورت نیاز، ضمن صدور اخطارهای لازم، برای انتقال و تخلیه آنها از مناطق پرخطر اقدام شود.

شهبازی همچنین پاکسازی مسیر رودخانه راوند را از اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه این رودخانه از داخل شهر اسلام‌آبادغرب عبور می‌کند، پاکسازی مسیر و رفع موانع موجود باید با سرعت انجام شود تا در صورت افزایش حجم روان‌آب‌ها، از آبگرفتگی و بروز خسارت در محدوده شهری جلوگیری شود.

وی با اشاره به مطرح شدن احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط بارشی پاییز، بیان کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال شرایط بارشی مناسب‌تر در پاییز حکایت دارد و این وضعیت می‌تواند فرصتی برای تقویت منابع آبی باشد، اما در عین حال احتمال بارش‌های رگباری و وقوع سیلاب نیز باید جدی گرفته شود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر وقوع حادثه بمانند، بلکه باید با رویکرد پیشگیرانه، نقاط پرخطر را شناسایی و نسبت به رفع مشکلات و آماده‌سازی امکانات اقدام کنند.

شهبازی در پایان بر رصد مستمر شرایط جوی، آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و هماهنگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مدیریت بارش‌های احتمالی تأکید کرد.

کد مطلب 6970018

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