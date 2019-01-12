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۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

ثبت رکورد تبادل داده مخابراتی با سرعت ۴۰ گیگابیت در ثانیه

ثبت رکورد تبادل داده مخابراتی با سرعت ۴۰ گیگابیت در ثانیه

شرکت اریکسون از تبادل موفق داده در شبکه های مخابراتی به طور آزمایشی با سرعت ۴۰ گیگابیت در ثانیه در جریان اجرای یک طرح آزمایشی با همکاری دویچه تله کام خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، کسب این حد نصاب از سرعت در یک شبکه مخابراتی بی سیم مبتنی بر فناوری mmWave اتفاق افتاده است.

آزمایش مذکور در مرکز خدمات دویچه تله کام در آتن رخ داده و اریکسون اظهار امیدواری کرده که ارائه خدمات داده به مشترکان با چنین سرعتی با راه اندازی شبکه های مخابراتی نسل پنجم ممکن شود.

تاخیر انتقال داده در این شبکه به کمتر از ۱۰۰ میکروثانیه رسیده که رکوردی قابل توجه محسوب می شود. داده های رد و بدل شده در این شبکه فاصله ای ۱.۴ کیلومتری را پیموده اند و برای این کار از روتر ۶۰۰۰ و سیستم میکروویو Mini-Link ۶۳۵۲ اریکسون استفاده شده است.

هنوز مشخص نیست این خدمات چه زمانی برای عموم مردم در دسترس خواهد بود، اما دویچه تله کام در تلاش برای ایجاد زیرساخت های لازم بدین منظور در نقاط مختلف آلمان است.

کد مطلب 4510180

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