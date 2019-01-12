پول تجهیزات پزشکی «ستاره دار» شد/ می توانیم صادر کننده جهانی شویم

علی عماری الله یاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: به همت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، برای اولین بار پول تجهیزات پزشکی «ستاره دار» شد، بطوریکه پول هایی که وارد دانشگاه های علوم پزشکی می شود، بین دارو و تجهیزات پزشکی تفکیک شوند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ هویت مستقل حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: ایران به راحتی می تواند در لیگ درجه یک تجهیزات پزشکی جهان قرار گیرد، اما راهکارش این است که سیستم تجهیزات پزشکی، تشکیلاتی تجهیزاتی و با هویت مستقل تجهیزات پزشکی باشد، نه اینکه به عنوان یک حوزه جانبی در وزارت بهداشت دیده شود.

الله یاری با بیان اینکه در این دوره تجهیزات پزشکی هویتی مستقل پیدا کرد، گفت: در گذشته به هیچ عنوان حوزه تجهیزات پزشکی چنین هویت مستقلی را تجربه نکرده بود. باید توجه کرد که در سطح دنیا اهمیت تجهیزات پزشکی حتی از حوزه دارو هم بالاتر است. زیرا تعداد زیادی از بیماران در اتاق های عمل نیازمند این تجهیزات هستند و باید آن ها را برایشان تامین کرد.

وی با بیان اینکه تنوع در حوزه تجهیزات پزشکی بسیار زیاد است، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰۰ واحد تولیدی در کشور داریم که ۵۰۰ واحد به طور فعال اقدام می کنند. همچنین حدود ۵۰ شرکت تجهیزات پزشکی صادرکننده داریم. درعین حال میزان کالاهایی که در کشور تولید و تامین می شود، ۶۰ درصد تنوع کالاهای پزشکی را در برمی گیرد.

الله یاری با اشاره به اقدامات اداره کل تجهیزات پزشکی در دوره اخیر، ادامه داد: اقدامات اداره کل تجهیزات پزشکی در این دوره برای صنعت تجهیزات پزشکی بسیار حیاتی و مهم بوده است. یکی از این اقدامات افزایش کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل و اعتباربخشی محصولات تولید داخلی بوده است. در گذشته تجهیزات پزشکی تولید داخل از نظر کیفیت، استانداردهای بین المللی و ....مورد توجه چندانی قرا نمی گرفتند، اما در این دوره برای اولین بار به این استانداردها در تولید تجهیزات پزشکی کشور توجه شد که نمونه بارز آن اجباری کردن دریافت استاندارد CE از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است.

وی افزود: همچنین در زمینه سالم سازی فضای تولید تجهیزات پزشکی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. باید توجه کرد که وقتی سطح استانداردها را در تولید تجهیزات پزشکی بالا می بریم، خدماتی که مشتری دریافت می کند نیز در سطح بالاتری قرار می گیرند. بر همین اساس در حال حاضر سطح خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی تولید داخل در حال افزایش است و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور با بیان اینکه تعامل اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در این دوره با اتحادیه ها و انجمن های تولیدی و صادراتی تجهیزات پزشکی، بسیار خوب و بسیار حائز اهمیت بود، اظهار کرد: بطوریکه در تک تک مواردی که اداره کل تصمیم گیری می کند، نظرات واحدهای تولیدی و کارشناسان این حوزه نیز اخذ می شود. در گذشته تمام دانش وزارت بهداشت در این حوزه محدود به تعداد نفراتی بود که در این اداره کل کار می کردند، اما در حال حاضر وسعت آن بسیار بیشتر شده است و از توان اتحادیه ها و انجمن ها و تخصص آنها برای تدوین قوانین، استانداردها، پروتکل ها، نظارت ها و... ، استفاده می شود.

الله یاری افزود: بر این اساس ورود انجمن ها و اتحادیه ها به حوزه مشورتی برای تصمیم گیری در حوزه تجهیزات پزشکی بسیار شاخص بوده است. ما در این دوره برای اولین بار کارگروه صادرات را تشکیل دادیم، چراکه ظرفیت های صادراتی تجهیزات پزشکی در کشور بسیار زیاد است. باید توجه کرد که هدف گذاری ۲۴۰ میلیون دلاری برای صادرات تجهیزات پزشکی، نیازمند زیرساخت بسیار گسترده ای است که از تولید و چرخه تامین آغاز می شود. من در این مدت شاهد بودم که ساعت های زیادی را از صبح تا شب در اداره کل تجهیزات پزشکی جلسه گذاشتیم و این اداره به اداره ای شبانه روزی تبدیل شده است. زیرا اقدامات در دست انجام زیادی داریم و تجهیزات پزشکی هویت مستقلی دارد و اهمیتش به مراتب بالاتر از حوزه های دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه نباید به حوزه تجهیزات پزشکی به صورت جانبی نگاه کرد، گفت: بحث تجهیزات پزشکی از سایر مجموعه ها جدا است و نمی توان گفت که تجهیزات پزشکی به عنوان زیرمجموعه دستگاه یا اداره دیگری قرار بگیرد. بنابراین خواسته انحمن ها، اتحادیه ها و صنف تجهیزات پزشکی، ادامه کار حوزه تجهیزات پزشکی با هویتی مستقل است.

الله یاری با بیان اینکه در این دوره برای اولین بار در حوزه تجهیزات پزشکی مطالبات تولیدکنندگان را پیگیری کردیم، تاکید کرد: در این زمینه اداره کل و دکتر مسائلی توانستند برای اولین بار پول تجهیزات پزشکی را ستاره دار کنند. بطوریکه پول هایی که وارد دانشگاه های علوم پزشکی می شود، بین دارو و تجهیزات پزشکی تفکیک شود. این درحالیست که در گذشته پولی وارد دانشگاه ها شده، به صورت یکجا هزینه می شد و قابل ردیابی نبود. ما ضمن احترام به همکاران حوزه داروی کشور اعلام می کنیم که رسالت آنها بسیار مهم است، اما مکانیزم اداره تجهیزات پزشکی با حوزه دارو متفاوت است و نگرشی که باید در حوزه تجهیزات باشد، این است که این صنف هویت خود را دارد.

وی افزود: ما به اندازه کافی در حوزه تجهیزات پزشکی متخصص در کشور داریم که می توانند این سیستم را اداره کنند. در حال حاضر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی وجود دارد و هریک از شرکت های ما چند صد نیروی انسانی دارند که مهندسین مرتبط با حوزه هستند.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور با بیان اینکه در عین حال در حوزه تجهیزات پزشکی در سطح بین الملی پیشرفت های زیادی داشته ایم، گفت: حتی شرکت هایی را داریم که توانسته اند به ۵۰ کشور صادرات داشته باشند. عمده این صادرات هم به کشورهای درجه یک و اروپایی است. بنابراین تولیدات ما از نظر کیفی سطح بسیار خوبی دارند.

الله یاری تاکید کرد: عملا یک مسیری در حوزه تجهیزات پزشکی شروع شده که باید محکم جلو رود و اجازه نداریم در این برهه تاریخی در این حوزه بازگشت به عقب داشته باشیم و بخواهیم همه چیز را از اول آغاز کنیم. در این دوره اتفاقات خوبی در زمینه تجهیزات پزشکی افتاد و ابتدای یک راه هستیم و راهمان مشخص است. هدف گذاری ما رسیدن به صادرات ۲۴۰ میلیون دلاری است و اتحادیه و اصناف مان هم پشت این قضیه بوده و کمک می کنند. دولت و مجموعه های مرتبط در وزارت بهداشت هم به ما کمک کنند.

وی همچنین اظهار کرد: باید توجه کرد که وقتی صادرکننده درجه یک تجهیزات پزشکی باشیم، تولیدات داخلی مان هم درجه یک خواهد بود و خدمتی که بیماران می گیرد در بالاترین حد است. در عین حال ظرفیت های تولید تجهیزات پزشکی در کشور آنقدر بالا هست که می توان کشور را با تجهیزات پزشکی به دنیا معرفی کرد. به گونه ای که در این حوزه برند شویم.

الله یاری افزود: ما به راحتی می توانیم در لیگ درجه یک تجهیزات پزشکی قرار بگیریم و راهکارش این است که سیستم تجهیزات پزشکی، تشکیلاتی تجهیزاتی و با هویت تجهیزات پزشکی باشد نه اینکه به عنوان یک حوزه جانبی در وزارت بهداشت دیده شود. حتما باید تجهیزات پزشکی هویت مستقل و مقتدر خود را حفظ کند. خواهش می کنم که دوستان در وزارت بهداشت و دولت توجه کنند که ما به عنوان اتحادیه و انجمن های تولید و صادرات تجهیزات پزشکی هدفگذاری هایی در این حوزه داشتیم و باید آنها را جلو ببریم اینکه بخواهیم در این حوزه تخصصی موارد غیرتخصصی را در نظر بگیریم به زیان کشور است.