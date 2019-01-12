 انتقال ۲۴۲ محکوم افغانی به افغانستان در مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی با اشاره به سفر دو ماه قبل وزیر دادگستری افغانستان به کشورمان که به دعوت وزیر دادگستری کشورمان صورت گرفت، گفت: وزرای دادگستری دو کشور توافق کردند که جمعی از محکومان افغانی تا پایان سال به کشور متبوعشان منتقل شوند که با اعزام هیات کنسولی افغانستان به جمهوری اسلامی و شناسایی محکومان در استان های یزد، فارس، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران در مرحله نخست این توافق ۲۰۱ تن از محکومان افغانی در هفته گذشته به کشور متبوعشان منتقل شدند و در روز جاری نیز در مرحله دوم این انتقال ۲۴۲ نفر از محکومان افغانی در مرز دوغارون به کشور متبوعشان منتقل شدند بزودی تعداد بیشتری از این محکومان به افغانستان منتقل خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که اتهام این محکومان چیست، اظهار کرد: اتهام اکثر این محکومان قاچاق مواد مخدر و ورود غیرمجاز است و این محکومان در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور منتقل می شوند و می بایست ادامه محکومیتشان را در افغانستان بگذرانند.

رییس کمیته انتقال محکومان ضمن تشکر و قدردانی از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها و مدیران کل زندان های استان های یاد شده انتقال این محکومان را حاصل هماهنگی و همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه وزارت امورخارجه سازمان زندان ها و دیگر نمایندگان عضو کمیته انتقال محکومان داست و تاکید کرد: این حجم از انتقال محکومان در کشور مسبوق به سابقه نبوده و آن را باید در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشور توصیف کرد.

وی افزود: از مجموع زندانیان منتقل شده ۸۷ نفر از یزد ۲۱ نفر از هرمزگان ۶۵ نفر از فارس ۶۹ نفر از سیستان و بلوچستان هستند.