تعطیلی دولت آمریکا وب سایت های فدرال را هم از کار انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، تعدادی از سایت های یادشده مربوط به زیرمجموعه های دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده هستند و برخی نیز متعلق به ناسا و وزارت دادگستری ایالات متحده هستند.

به نظر می رسد تعدادی از سایت های یادشده به علت منقضی شدن یا مشکلات فنی مربوط به گواهی های امنیتی از کار افتاده اند. همین مساله دسترسی به آنها از طریق مرورگرهایی مانند کروم را ناممکن کرده است.

مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر ایجاد دیواری در مرز مکزیک باعث طولانی ترین تعطیلی دولت ایالات متحده در طول تاریخ شده است. در روزهای گذشته عدم پرداخت حقوق به کارکنان آی تی باعث شده بود تا سایت های دولتی در مواردی با اختلال مواجه شوند، اما حالا این سایت ها به طور کامل از کار افتاده اند.

بررسی موسسه امنیتی نت کرافت نشان می دهد تا تاریخ ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ سایت دولتی به علت قطع بودجه دچار مشکل شده اند. به طور قطع با تداوم تعطیلی دولت آمریکا تعداد سایت های مذکور افزایش می یابد.