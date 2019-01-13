پوستر جشنواره سفیران بشردوستی در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر جشنواره کشوری سفیران بشر دوستی روز یکشنبه درسالن جمعیت هلال احمر قزوین برگزار شد.

در این مراسم حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: انسانی که خدادوست است حتما بشر دوست هم هست و استفاده از افراد متعهد در امور هلال احمر توانسته ما را در رسیدن به اهداف خیرخواهانه موفق کند.

وی افزود: یکی از مشکلات دوران پس از تحصیل یاد دادن راه تجارت و کاسبی و کار کردن است لذا جوانان ما باید محتوای علمی آموخته خود را درست بیان کنند که یک راهش سخنرانی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تصریح کرد: فن سخنوری بسیار مهم است و اگر در این زمینه مهارت لازم را کسب کنید در سایر امور هم موفق و مفید خواهید بود.

آصفی یادآورشد:جشنواره سفیران بشردوستی پس از فراخوان توانست جوانان زیادی را به خود جلب کند و امیدواریم بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

در این مراسم از پوستر جشنواره سراسری سفیران بشردوستی توسط مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان رونمایی شد.

این پوستر توسط مریم اکبری از هنرمندان عضو جمعیت هلال احمر استان قزوین طراحی شده است.