اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدپرویز فتاح رئیس کمیته امداد، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان را برای اجرا به واحدهای تابعه این نهاد ابلاغ کرد.

براین اساس، بانوان کارمند در کمیته امداد دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل، از کاهش ساعت کاری به میزان ۱۰ ساعت در هفته بهره‌مند می‌شوند.

همچنین مردان شاغل دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری در منزل و شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید نیز می‌توانند از تسهیلات کاهش ساعت کاری به میزان ۱۰ ساعت در هفته استفاده کنند.

بر همین اساس، کارکنان مشمول این قانون با شش روز کاری در هفته به میزان یک ساعت و ۴۰ دقیقه و کارکنان با پنج روز کاری در هفته، به میزان ۲ ساعت در روز از ساعت کاری آنان کسر می‌شود. استفاده از ۱۰ ساعت کسر کار هفتگی به صورت یکجا و در یک روز مقدور نیست و همچنین این کسر ساعت کاری قابلیت ذخیره ندارد.

اجرای کسر ساعت کاری شاغلان با شرایط فوق، براساس تکلیف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان به دستگاههای مشمول انجام می‌شود و مستندات ذکر شده در قانون باید به تایید سازمان بهزیستی برسد.

شایان ذکر است قانون حمایت از حقوق معلولان اسفندماه ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در اردیبهشت ماه ۹۷ از سوی رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد.