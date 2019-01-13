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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

امروز؛

هیات پارلمانی ایران به سوریه سفر کرد

هیات پارلمانی ایران به سوریه سفر کرد

هیاتی به ریاست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به سوریه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به سوریه سفر کرد.

در این سفر قرار است، هیات پارلمانی ایران با مقامات سیاسی سوریه ملاقات کند؛ هدف از این سفر گسترش همکاری‌های پارلمانی و ارتقاء مناسبات ایران و سوریه بعد از داعش است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این سفر به دنبال تداوم مناسبات بین ایران و سوریه پس از بحران است.

لازم به ذکر است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلساتی در خصوص  راهبردهای سیاسی اقتصادی و  ایران در  سوریه  و عراق پس از بحران برگزار کرده است.

کد مطلب 4511576
هادی رضایی

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