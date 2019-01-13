قیمت نفت امسال حداقل ۶۰ دلار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، کلودیو دسکالزی، مدیرعامل انی، بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایتالیا و محمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان پیش‌بینی کردند روند کنونی رشد قیمت نفت دوام خواهد داشت.

وزیر نفت و گاز عمان، اعلام کرد: توافق کاهش تولید میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش می‌تواند قیمت نفت را بالای ۶۰ دلار برای هر بشکه نگه دارد.

الرمحی پیش‌بینی کرد که قیمت نفت در سال جاری میلادی، در بازه ۶۰ تا ۷۰ دلار معامله خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی نیز اعلام کرد (میانگین) قیمت نفت در بازه ۶۰ تا ۶۲ دلار خواهد بود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌کنم تقاضا برای مواد هیدروکربوری همچنان افزایش یابد؛ هنگامی که درباره (رشد تقاضای) یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز صحبت می‌کنیم، این احتمال همچنان وجود دارد.

از سوی دیگر، الرمحی اعلام کرد برای قضاوت درباره تأثیر تلاش اوپک و متحدانش، باید تا زمان افزایش تقاضا در سه ماه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی صبر کرد.