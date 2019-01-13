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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

در دانشگاه تهران؛

کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ برگزار می‌شود

کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ برگزار می‌شود

سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ ۲۵ و ۲۶ دی ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، برندگان اولین دوره جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ در مراسم افتتاح سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ، در دانشگاه تهران معرفی می‌شوند.

سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ ۲۵ و ۲۶ دی ماه به ریاست علی‌اکبر فرهنگی چهره ماندگار مدیریت رسانه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مسعود کیماسی دبیر علمی سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ گفت: علاوه‌‬ بر موضوع بازارسازی از طریق ارتباطات بازاریابی و برندینگ، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، رفتار مصرف‌کننده، اثربخشی تبلیغات، موضوعات نوظهوری مانند بلاک‌چین و اثرات آن در ارتباطات بازاریابی و ایجاد اعتماد در مخاطب و نیز بازاریابی عصب‌پایه (نورومارکتینگ) در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان و سخنرانان این کنفرانس از استادان دانشگاه، مدیران آژانس‌های تبلیغات کشور و سفارش‌دهندگان آگهی انتخاب شده‌اند، خاطرنشان کرد: کارگاه‌های آموزشی متعددی با حضور نمایندگان آژانس‌های تبلیغاتی و صاحبان آگهی در حین کنفرانس برگزار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همچنین با اعلام اینکه در سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ برای نخستین‌بار جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ به بنگاه‌های اقتصادی برگزیده اهدا خواهد شد، تاکید کرد: اتصال فعالیت‌های ارتباطات بازاریابی بنگاه به استراتژی‌های سازمان، ایجاد برنامه‌های ترفیعی نظام‌مند و ساختاریافته در نتیجه فعالیت‌های ارتباطات بازاریابی، شناسایی درست مخاطب، تولید و توسعه پیام متناسب با مخاطب، انتخاب رسانه و بستر مناسب برای عرضه پیام و میزان اثربخشی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی در توفیق سازمان از شاخص‌های مورد توجه در فرآیند شناسایی بنگاه‌های شایسته دریافت این جایزه است.

کیماسی اظهار داشت: مدل این جایزه براساس تحقیقات و همفکری اساتید و صاحب‌نظران طراحی شده است که اولین مدل ساختاریافته سنجش بلوغ فرآیندهای ارتباطات بازاریابی و برندینگ شرکت‌ها (صاحبان آگهی) است.

وی با بیان اینکه هم‌زمان با نخستین دوره اعطای جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، شش برند در این جایزه شرکت کردند، اظهار کرد: ۲۶ دی ماه همزمان با دومین روز برگزاری کنفرانس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، برگزیدگان جایزه معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4511659
شیوا سعیدی

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